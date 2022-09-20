Meral Akşener ile şehit ağabeyi arasındaki sert tartışma yeniden gündeme geldi!

Zaman zaman esnaf ziyaretlerinde şok tepkilerle karşı karşıya kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz yıl Erzincan’ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında yaşananlar yeniden sosyal medyada gündeme geldi. Akşener'in "Halk acından kıvranıyor, durumu berbat" sözlerine sert tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak'ın arasındaki tartışma siyaset gündemine damga vurmuştu. İşte sosyal medyada yeniden gündeme gelen o tartışmada yaşananlar...

Geçen sene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptığı sırada şok bir tepki ile karşı karşıya kalmıştı. Erzincan’ın Tercan ilçesinde kahvehane ziyareti sırasında yaşanan gergin anlar o dönem oldukça konuşulmuştu. Meral Akşener'in şehit ağabeyi Yusuf Budak ile arasında geçen tartışma yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İşte 2021 yılında gerçekleşen olaylı ziyarette yaşananlar...

Kahvehane sinirler gerildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Meral Akşener, bir kahvehaneye girdikten sonra bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik "Milletvekilleri kürsüye çıkıp yemin ediyorlar vatana hayırlı işler yapacaklarına. Hani doğru iş yaptıkları? demesi üzerine Halk acından kıvranıyor, durumu berbat." eleştirisinde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, İYİ Parti lideri Akşener'e sert tepki göstermişti.

“Yalan söylüyorsunuz”

3 Eylül 2016 tarihinde Van Çaldıran Tendürek Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak'ın ağabeyi Yusuf Budak oturduğu masadan kalkarak Meral Akşener'e “Allah’tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90’lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendürek'e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail’in, ABD’ye karşı dik duruyoruz" diyerek tepki göstermesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.