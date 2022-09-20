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Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü

İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde bir sürücünün polislere tepki göstermesi üzerine korku dolu anlar yaşandı. Hacizli olduğu için aracı trafikten men edilecek olan sürücü polislere direndi.

Daha sonra, "Ben bu aracın vergisini ödüyorum" diyerek aracını ateşe verdi. Otomobili söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine, polise ve vatandaşlara bıçakla saldıran sürücü tüm uyarılara rağmen durmaması nedeniyle polis tarafından öldürüldü.

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