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Beykoz'da tepki çeken olay! Yuşa Türbesi'nin bulunduğu camide yakalandılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beykoz’da bir grup genç cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

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