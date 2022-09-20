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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu kendine hakaret eden kişiyle böyle helalleşti! 'Size çok hakaret ettim'...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya'ya gerçekleştirdiği ziyarete kendisine hakaret eden vatandaşla helalleşti. Kılıçdaroğlu, kendisine "Ben size çok hakaret ettim, helallik istiyorum" diyen vatandaşa sarılarak, "Hakkım helal olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları kapsamında Malatya'da temaslarda bulundu. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaşın sözleri damga vurdu. Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek şunları söyledi:

"Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin."

CHP lideri Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi. CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.

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