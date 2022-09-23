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MEDYA

Nevşin Mengü çıldırdı! Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla

Atarlı tavırlarıyla tanınan gazeteci Nevşin Mengü, kendi yayınında, İran'daki olayları değerlendirirken çileden çıktı. Her olayda "Sen bilmiyorsun bunun arkasında büyük oyun var" diyenlere karşı Nevşin Mengü açtı ağzını yumdu gözünü...

Gazeteci Nevşin Mengü Youtube yayını sırasında İran ve Rusya’daki gelişmelere dair “büyük oyun” yorumu yapanlara ateş püskürdü.

Nevşin Mengü kendi Youtube yayınında güncel geliştirmeleri değerlendirirken bilgiye dayanmayan jeopolitik yorumlara karşı sert ifadeler kullandı. 

Her olayın arkasından "bunun araksında büyük oyun var" diye cümleye başlayanların aslında hiçbir şey bilmediklerini belirten Nevşin Mengü, "Ulan kimse çözemedi de evinde sen mi çözdün pijamanla” ifadelerini kullandı.

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