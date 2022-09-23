Esenler'de arkadaşını vurup eşini rehin aldı! O görüntüler isyan ettirdi cezası belli oldu

İSTANBUL Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini silahla rehin alan ve eşinin arkadaşına ateş ederek yaralayan sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Gümüşçü 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Esenler'de 15 Nisan 2021'de İbrahim Halil Gümüşçü boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine giderek eşinin arkadaşı M.Ç.'yi silahla yaralamıştı. Olay tarihinde evli olduğu eşi Y.D.'yi ise bir depoda rehin tutan Gümüşçü'nün yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşcü SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı katıldı.

Avukatı 'haksız tahrik' indirimi istedi

Sanık avukatı, “Müvekkilim kendi iradesiyle ateş etmeye devam etmemiştir. Doğrudan ateş etmiş değildir. Kendisi eşiyle konuşmak istemiştir. Araya giren 3. kişi hakaret etmiştir, bunun üzerine kalça kısmına ateş etmiştir. Müvekkilimin 'haksız tahrik altında eşe karşı kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan hüküm verilmesi gerekmektedir.

“Bir anlık öfkeyle oldu”

Son savunmasını yapan sanık İbrahim Halil Gümüşcü, “Öncelikle yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı üzüntü ve pişmanlığımı paylaşıyorum. Öldürme kastım yoktur. Silahta mermi olmasına rağmen eylemim devam etmemiştir. Bu öldürme kastım olmadığını gösterir. Bir anlık öfkeyle oldu. Yaşanan olay nedeniyle husumet olmaması sebebiyle uzlaşma yoluna gittim. Eski eşimle anlaşarak boşandım. Lehime olan hususlar göz önünde bulundurulsun. Adaletin önünde boynum büküktür” şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık Gümüşçü, “Taktir mahkemenindir. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Sanık 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, M. Ç.’ye karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 8 yıl 4 ay, eski eşi Y. D.’ye karşı “öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl 10 ay hapis, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme şikayetin geri çekilmesi nedeniyle hakaret suçundan davayı düşürdü. Üye hakim karara muhalefet şerhi koyarak cezanın tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan verilmesi gerektiğini bildirdi. Sanığın tutukluluğun devamına karar verildi.

Dehşet anları kameralara yansımıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık İbrahim Halil Gümüşçü ile müşteki Y. D.'nin olay tarihinde evli oldukları belirtilerek diğer müşteki M. Ç.'nin müşteki Y.'nin arkadaşı olduğu aktarılmıştı. Boşanma aşamasındaki çiftten İbrahim Halil Gümüşçü'nün, mahkemeden kendisi hakkında verilen tedbir kararına sinirlenerek müştekiyi öldürmek amacıyla hazırlık yaptığı, ruhsatsız bir tabanca alarak müşteki Y.'nin iş yerine gittiği ve konuşmak için dışarı çağırdığı belirtilmişti.

Polisi aradı diye... Silah tutukluk yapmasa...

Eşler arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki M.Ç.’nin polisi aradığını anlayan sanığın, ‘tatlım yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi?' dediği ve ardından tabancayı çıkararak müşteki M.'ye 2 kez ateş ettiği aktarılmıştı. Sanığın ardından eşi Y.'ye de bir el ateş ettiği ancak isabet ettiremediği iddianamede açıklanarak silahın tutukluk yapması nedeniyle sonraki atışın gerçekleştirilemediği yer almıştı.

Şarjörü düşürünce 'seni öldüreceğim' tehdidi

Müşteki Y. bu durumu fırsat bilerek sanığı itip iş yerinden dışarı çıkarmıştır. Bu sırada sanığın silahının şarjörü yere düşmüştür ve sanık şarjörü alıp silahına takarak ‘seni öldüreceğim' demiştir” denilmişti. İddianamede sanık İbrahim Halil'in müşteki Y.'yi sürükleyerek bir depoya soktuğu da aktarılarak burada hakaret içerikli sözler söyleyip darp ettiği ve alıkoyduğu ifade edilmişti.

Otur şehadet getir seni öldüreceğim

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarına direnen sanığın depoda alıkoyduğu eşi Y.'nin başına silah doğrultarak “Son mermi dikkat et ani hareketler yapma sıkarım. Otur şehadet getir seni öldüreceğim” dediği belirtilmişti.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından sanığın teslim olduğu iddianamede kaydedilmişti. Sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ‘silahla tehdit', ‘silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘alenen hakaret' suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.