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Kılıçdaroğlu partililere açık açık sitem etti: Gerçekten benimle birlikte misiniz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu partililere açık açık sitem etti: Gerçekten benimle birlikte misiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İzmir kampında yine çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu, “Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınız da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Nisan'daki  "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!" çıkışının ardından partililere yeniden seslendi.

Yeni yasama yılı öncesi Türkiye Millet Meclisi (TBMM) CHP Grubu, İzmir Seferihisar’da kamp yapıyor. Toplantıya başkanlık eden Kılıçdaroğlu’nun mesaisi, dün başladı.

Öğlen saatlerinde kente gelen Kılıçdaroğlu, ilçede buluna otele eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte giriş yaptı. Dün akşam serbest zamanın ardından partililerle akşam yemeğinde bir araya gelen CHP lideri, partililerle yapacağı toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum"

Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olurken, Kılıçdaroğlu, “Bazen çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sokaktaki vatandaşımız da biliyor. Ezen sisteme beraber direnmek zorundayız ki bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim. Biz cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Sürekli yürümeye ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Özgürlük, doğruluk, adalete susamış halka kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilme zorundayım. Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, salonda ayakta alkışlandı.

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