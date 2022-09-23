BIST 3.300
DOLAR 18,40
EURO 17,97
ALTIN 974,96
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Bakan Özer duyurdu! Sonuçlar açıklandı 70 bin öğrenci hak kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Özer duyurdu! Sonuçlar açıklandı 70 bin öğrenci hak kazandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 70 bin öğrencinin burs almaya hak kazandığını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Özer “Bugün itibari ile sonuçlar açıklanıyor. 70 bin öğrenci sınavı kazanıp burs almaya hak kazandı. " dedi ve şöyle devam etti:

Biliyorsunuz aylık burs ücreti Temmuz- Aralık dönemi için 664 TL olarak belirlendi. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile eğitimde sosyal politikaları destekleyen başarılı ama imkanı yetersiz olan öğrencileri burslar ile destekleme ile ilgili kararlı bir şekilde süreçleri yönetiyor” 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Hafta sonu havası çok başka olacak asıl kış o tarihte geliyor
Foto Galeri Meteoroloji'den bir iyi bir de kötü haber! Hafta sonu havası çok başka olacak asıl kış o tarihte geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Esra Erol'da Cemile'nin tepkileri viral oldu! Cemile Twitter'ı yıktı geçti: "Mental sağlığım tam olarak bu kadın"
Esra Erol'da Cemile'nin tepkileri viral oldu! Cemile Twitter'ı yıktı geçti: "Mental sağlığım tam olarak bu kadın"
Kılıçdaroğlu partililere açık açık sitem etti: Gerçekten benimle birlikte misiniz
Kılıçdaroğlu partililere açık açık sitem etti: Gerçekten benimle birlikte misiniz
Kemal Kılıçdaroğlu 'gerçekten benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş '#yanındayım' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu 'gerçekten benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş '#yanındayım' dedi
Galatasaraylı Leo Dubois'ten şampiyonluk sözleri
Galatasaraylı Leo Dubois'ten şampiyonluk sözleri
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine yeni düzen Resmi Gazete'de
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine yeni düzen Resmi Gazete'de
Staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmadı! Genç kıza skandal teklif
Staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmadı! Genç kıza skandal teklif
15 kadın futbolcu rest çekti ne federasyon ne de basın destek verdi
15 kadın futbolcu rest çekti ne federasyon ne de basın destek verdi
Bir döneme damga vurmuştu! Cemal Hünal'dan yıllar sonra gelen Issız Adam itirafları olay yarattı
Bir döneme damga vurmuştu! Cemal Hünal'dan yıllar sonra gelen Issız Adam itirafları olay yarattı
Survivor Berna Keklikler paylaştı yer yerinden oynadı! "Kelimelerle anlatılmaz"
Survivor Berna Keklikler paylaştı yer yerinden oynadı! "Kelimelerle anlatılmaz"
A Milli Takım'da değişiklik! 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı yerlerine gelenler belli oldu
A Milli Takım'da değişiklik! 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı yerlerine gelenler belli oldu