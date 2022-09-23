İbn-i Sina'nın etkisi garantili bin yıllık şifa reçetesi her öğün için!

Havaların soğuması, sonbaharın gelmesi ile birlikte hastalıklar arttı. Grip, nezle ve öksürük şikayetlerinin artması ile doğal şifa yöntemlerine de talep arttı. İlaç kullanmak istemeyenler için ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın şifa reçetesini sizler için derledik. İşte kuru incir ve zeytinyağı kürü yapılışı

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Havalar soğudu; grip nezle gibi hastalıkların sayısı giderek artmaya başladı. Mevsim geçişlerinde artan bu şikayetler için ilaç kullanmak istemeyenlere özel şifa reçeteri hazırladık. Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina'nın harika tarifi, her derde deva reçetesi ile kuru incir ve zeytinyağı kürü yapılışına bakalım...

İbn-i Sina'nın her derde deva mucize karışımını Dr. Muammer Yıldız derledi. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

İşte o her derde deva şifa kaynağı karışımı ve malzemeler..

*250 gram kuru incir

*1 litre zeytinyağı

Kuru incir ve zeytinyağı kürü nasıl yapılır?

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin

Zeytinyağı incir kürü kaç gün kullanılır, nasıl tüketilir?

Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden nedeniyle özellikle diyabet hastaları taze veya kuru inciri kesinlikle tercih etmemeliler. Eğer tüketilecekse de 1 adet incirden fazla yememeliler. Sağlıklı kişilerin de porsiyonda kontrolü elden bırakmaması gerekiyor. 1 porsiyon meyve yerine 2 orta boy incir tercih edilebilir. Ancak eğer tazeliğine aldanır yüksek miktarda tüketirseniz çok yüksek miktarda şeker aldınız demektir. Bu da bir sonraki öğüne kadar daha çabuk acıkmanıza neden olurken, 100 gram incir (yaklaşık 2 küçük boy incir) 80 kalori, 20 gram da karbonhidrat içerdiğinden, fazla tüketimi diyabet hastalığına yol açabiliyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilip ara verilmeden uygulanırsa öksürük ve astım problemleri için müthiş bir tedavi metodudur.

İbrahim Saraçoğlu'ndan incir kürü nasıl yapılır?

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz-dokuz adet kuru inciri ilave ediniz ve yedi dakika ağzı kapalı olarak kaynatınız. Yedi dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. Üçe veya ikiye bölerek öğünlerden on-onbeş dakika önce aç karına içilir