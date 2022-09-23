İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi
İSTANBUL'da bugün 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.
İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 23 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.