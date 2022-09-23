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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

İSTANBUL'da bugün 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ 23 Eylül 2022 tarihinde Kartal, Kağıthane, Pendik, başta olmak üzere 6 ilçede planlı kesintiye gitti.

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 23 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

Esenler

Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 23 Eylül kesinti yapılacak yerler listesi

Kartal

Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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