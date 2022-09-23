İzel-Çelik-Ercan kötü haberi duyurdu! Sahnelere yeni dönmüşlerdi fakat...

Bir dönem pop müziğine damga vuran İzel-Çelik-Ercan geçtiğimiz aylarda aralarındaki sorunları çözmüş ve tekrardan sahnelere dönmüşlerdi. Ünlü isimler kötü haberi duyurdu. Konserlerinde bilet kalmadı.

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1991 yılında üniversite öğrencisi olarak Ajda Pekkan ile birlikte Almanya'ya giderek ön grup olarak turnede sahneye çıkan 90'lar estiren grubu İzel, Çelik, Ercan geçtiğimiz temmuz ayında aralarındaki buzları erittiklerini ve tekrardan sahneye döneceklerini açıklamışlardı.

'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran, en popüler ve en çok dinlenen şarkı gruplarından biri olan İzel-Çelik-Ercan ağustos ayından beri hayranlarıyla konserlerde buluşuyor. Eski ününe tekrardan kavuşan grup geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir mekan çıkışında kameralara yansıdı.

Akrabalarına bile "Bilet kalmadı" dediler

Grup hakkında ve konser hakkında konuşan grup üyeleri 3 gün üst üste İstanbul'da konser verdiklerini ve biletlerin tükendiğini açıkladı. Ercan Saatçi konserler hakkında "3’te 3’tü. Biletler tükenmişti. Ortaköy’e kadar kuyruk vardı. İnsan 20’li yaşlarda yaşadığı duyguları tekrar yaşayınca çok acayip oluyor. Bir bakıyorum seyirci şahane, bir bakıyorum Boğaz" açıklamalarını kullandı.

Yeni konserlerinde büyük sürpriz

Ünlü isim daha sonra Kuruçeşme'de verecekleri konser için repertuarın geniş olması nedeniyle hangi şarkıyı söyleyeceklerine karar veremediklerini ifade etti. 56 şarkı seçimi yaptıklarını dile getiren Ercan Saatçi "En erken konserimiz 25 Eylül Kuruçeşme konseri, herkesi bekliyoruz. Buradan akrabalarıma, dostlarıma da sesleniyorum; bilet kalmadı, istemeyin" dedi.

25 Eylülde Kuruçeşme'de sahne alacak olan grup konserlerinde sürpriz yapacaklarını belirtti. Merak uyandıran sürpriz haberi muhabirler tarafından sorulunca İzel Çeliköz, “En büyük sürpriz biz olduğumuz için ben daha oradan çıkamadım” yanıtını verdi. Çelik Erişçi ise “Sürprizi söyleyemiyoruz ama sosyal medyada da paylaştık. Duyduk duymadık demeyin bilet kalmadı, haberiniz olsun. Biz her yere gideceğiz’ diye yazdım” dedi.

"30 sene boşuna beklemişiz"

90'larda tüm Türkiye'ye damga vuran grup 30 yıl aradan sonra bir araya gelen gruptan Ercan Saatçi verdikleri ilk basın toplantısında "30 sene niye beklemişiz gerçekten de. Tabii beklememizin nedenleri vardı, onları da açıkladık ama evet gerek yokmuş. Bizi bu kadar seven olduğunu konserde anladık" açıklamasını yaptı.