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Giresun'da kanlı ev! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp intihara kalkıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Giresun'da kanlı ev! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp intihara kalkıştı

GİRESUN Espiye'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 akrabasını tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

3 kişi öldü

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Katil koca hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralı Nuri Çamur'un hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

1 yıl önce evlenmişler

İntihara teşebbüs eden Nuri Çamur ile öldürdüğü eşi Dilek Çamur’un bir yıl önce evlendikleri ortaya çıktı.

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