Bu yöntemler 1 haftada bütün sivilceleri kurutuyor! sivilcelerinizle başınız dertteyse bunları mutlaka deneyin

Sürekli olarak ya da bazı zamanlar sivilce sorunuyla mücadele ediyorsanız ve bir türlü kurtulamıyorsanız artık dert etmeyin. İnatçı sivilcelerinizi bir hafta içinde kurutacak olan bu yöntemler sayesinde pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. İşte mucizevi etkilerine inanamayacağınız sivile kurutma yöntemleri...

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Birçok kişinin başı sivilce problemleriyle uzun zamandır dertteyken, zadece bazı zamanlarda sivilce çıkaran insanlar da var. Sivilce çıkarmanın sebebini birçok şeye bağlayabiliriz. Eğer bir türlü geçmeyen ve uzun süreli rahatsız edici sivilceleriniz varsa, altında yatan sorunun ne olduğunu öğrenmek için mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız. Bunun dışında, sivilce oluşumunun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri sizler için derledik...

Sivilce nasıl oluşur?

Sebum, kıl köklerinden dışarı çıkmadığı zaman gözenekleri tıkar. Sebum dışarı atılmadığı zaman ölü hücrelerin dışarı atılmasını engeller. Yağ, ölü deri ve diğer maddeler de ciltteki gözenekleri tıkadığında sivilce oluşumu tetiklenmiş olur. Bazı bakteriler, bu gözenekleri tıkayarak iltihapların oluşmasına yol açabilir. Bundan dolayı sivilcelenmenin önüne geçmek için doğru temizlik uygulamaları ve doğru nemlendirme işlemi yapmak oldukça önemlidir ancak aşırı yapılan temizlik, tam tersi bir etki oluşturabilir.

Eğer sizin de sivilcelerle başınız dertteyse, sizler için derlediğimiz bir haftada sivilce kurutma yöntemlerine göz atın. İşte inatçı sivilceleri bir bir haftada kurutan o mucizevi yöntemler...

Limon maskesi

Cildinizde durduk yere sivilceler çıkıyorsa muhtemelen karma ve yağlı bi cilt tipine sahipsinizdir. Cildinizin yağ üretimini limon maskesi uygulayarak dengede tutabilirsiniz. Limon, asitli özelliği sayesinde sivilceleri kısa sürede kurutur.

- 3 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın

- 15 dakika sivilcelerin üzerinde bekletin.

- Ilık suyla durulayın.

- Haftada 3-4 kez sivilcelerin üzerine uygulayın.

Çay ağacı yağı maskesi

Çay ağacı yağı cildin yağ üretimini dengede tutar. Gözeneklerin temizlenmesinde büyük rol oynar. Özellikle sivilce ve akne gibi cilt sorunlarının çözümden çok sık kullanılır. En güçlü antioksidan kaynaklarından biri olan çay ağacı yağı, düzenli kullanıldığı takdirde sivilceleri kurutur ve tekrar oluşmasını engeller. Çay ağacı yağı, doğru uygulandığında sivilceler sonrası ciltte meydana gelen leke ve izleri de tedavi eder. Cilt lekelerini açarak daha eşit bir cilt tonuna sahip olmanıza yardımcı olur.

- Bir pamuğa 2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sorunlu bölgenize masaj yaparak uygulayın.

- Daha sonra cildinizi durulayın.