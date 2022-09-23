Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin "200 üzerinde isim üzerinde durmuştuk bunlar bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Putin'in üzerinde durduğu isimdi bu ismi Rusya'ya gönderdik." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Rusya-Ukrayna esir takası

Üzerinde durduğumuz konu esir takası idi. 200 üzerinde isim üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi bizde mevcut. Bunlar bizim kontrolümüzde içlerinde bir tanesi Putin'in üzerinde durduğu isimdi bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bizdeki misafirlere sahip çıkıyoruz. Bizim kontrolümüzde.

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Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz.

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Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur ittifakı kararlı şekilde yoluna devam ediyor onlarda kararsız şekilde yoluna devam ediyor.

Central Park'ta yanıma gelen değişik yerlerden dostlar ummadığım beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler bu da bizi mutlu etti. Bu da Türkiye'nin nelere geldiğini göstermesi bakımından önemli.