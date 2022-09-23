Kemal Kılıçdaroğlu 'gerçekten benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş '#yanındayım' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yol arkadaşları'na " Siz gerçekten benimle birlikte misiniz, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın #yanındayım" paylaşımı yaptı. Mansur Yavaş da 'yanındayım' deyince Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının kesinleştiği yorumları yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Nisan'daki "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!" çıkışının ardından partililere yeniden seslendi. Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu. İlk cevap verenlerin başında Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında "“Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez” dedikten sonra partililere bir kez daha "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sorup şöyle devam etti:

Bazılarınızın sesi çıkmıyor!

"Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

Her koşulda #yanındayım Kılıçdaroğlu

Bunun üzerine sosyal medyada #yanındayız tagı açıldı. Taga ilk paylaşım yapanlardan birinin son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile arasını düzeltmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olması dikkat çekti. İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın #yanındayım" paylaşımı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP planı Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen ve sürekli bu konuyu gündemde tutan Ekrem İmamoğlu, son dönemde düşüşe geçip adaylık hayallerine veda ettikten sonra CHP Genel Başkanlığı'na göz diktiği iddia edilmişti. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına kesin gözüyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmak için yeni strateji geliştirdiği konuşuluyor.

Mansur Yavaş da 'yanındayım' dedi

Cumhurbaşkanı adayları arasında Tayyip Erdoğan'ın karşısında şansı en yüksek aday olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yanındayım' dedi. Mansur Yavaş paylaşımında "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım. @kilicdarogluk" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olduğu iddiaları güçlenmişti.

Saymaz: Adaylığı kesinleşti...

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının ardından gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının bö çıkışlarla kesinleştiğini yazdı. Saymaz, "Kılıçdaroğlu, “Benimle misiniz?” diye sordu. İmamoğlu ve Yavaş, “Yanınızdayız” diye yanıt verdi. Bugün itibariyle CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı bahsi kapandı. CHP’nin tek adayı: Kılıçdaroğlu. Bu, 2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğindeki toplantı öncesi Altılı Masa’ya da bir mesaj." ifadelerini kullandı.