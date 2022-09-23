Soner Yalçın'ın yazısı olay oldu: Milletin a. koymak

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerini hedef alan muhalefete tepki gösterdiği yazı gündem oldu. İsim vermeden CHP yönetimini eleştiren Yalçın, "Tarihi süreçler derin kavranmazsa, aslında kimin “milletin a. koyduğu” anlaşılamaz!" dedi. Soner Yalçın'ın yazısı medya kulislerinde "Cengiz Holding'den aldığı reklamın diyetini mi ödüyor?" tartışması başlattı.

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Sözcü yazarı Soner Yalçın, çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İktidar partisi eleştirilerinde Türk sermayesinin de hedef alınmasına tepki gösteren Yalçın, büyük projelere imza atan müteahhitlere destek çıktı. Soner Yalçın, "Milletin a. koymak" başlıklı yazısında isim vermeden muhalefete yüklendi.

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin sömürge ülkeleri için demiryolu şirketleri kurduğunu belirten Yalçın, Osmanlı döneminde pek çok sektörün yabancıların elinde olduğunu ve Türk ekonomisine ve sermayesine büyük darbe vurduğunu yazdı.

"Milli iktisadımızı baltalamayalım"

Atatürk'ün millileştirme hamlesine değinen Yalçın, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Son yıllarda milli sermayeye karşı bir düşmanlık aldı başını gidiyor! Kuşkusuz gazeteciler işlerini yapacak usulsüzleri yazacak, savcıları harekete geçirecek. Kuşkusuz politikacılar işlerini yapacak yolsuzlukları dile getirecek, meclisi harekete geçirecek. Kuşkusuz kamuoyu tepkisini ortaya koyacak, iktidardan hesap soracak.

Ve fakat: Para odaklı siyasi anlayışın iş dünyasından sürekli haraç istediğini göz ardı etmemek gerek!

Keza: Belgesiz-kanıtsız dedikodu yapmak doğru değil. Düne kadar yabancı şirketler ve aracıları kompradorlar büyük imtiyazlar ile demiryolu, karayolu, köprü, havalimanı, metro vs. yaparken ses çıkarmayanlar, bunları bugün yerli sermaye yapınca ağzına geleni söylüyor.

Milli iktisadımızı baltalamayalım…

Yerli sermaye ülkenin servetidir…

Tarihi süreçler derin kavranmazsa, aslında kimin “milletin a. koyduğu” anlaşılamaz!"

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı