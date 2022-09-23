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Birçok insanın başının belası, hatta saçının belası kepek... Bu alışkanlıklara sahipseniz kepek beşinizi bırakmaz

Birçok insanın başının belası, hatta saçının belası kepek... Bu alışkanlıklara sahipseniz kepek beşinizi bırakmaz

Birçok kişi, saçlarında kepek olmasından dert yanar. Kepek oluşumunun çeşitli nedenleri vardır ve bazı alışkanlıklar da kepek oluşumunu tetikleyebilir. Sizler için kepeğin nasıl oluştuğunu ve hangi alışkanlıkların kepeğe sebep olduğunu açıkladık. Bu alışkanlıkları yapıyorsanız saçınız dertte...

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Kepek nedir?

Kepek; birçok insanda bulunan, saç derisinde görülen, kaşıntılı olabilecek  bazı deri döküntüleridir. Kepek, sağlığınız açısından önemli bir sorun oluşturmaz ancak günlük yaşamda konforunuzu oldukça etkiler. Kepeğe neden olan şeyleri bilmek, buna karşı önlem almanıza ve kepek sorunundan kurtulmanıza yardımcı olur. 

Kepek neden oluşur?

Kepeğe sebep olan şeylerin birçoğu önlenebilir ve günlük hayattaki alışkanlıklarımızdan oluşur. Kepek sorunundan kurtulmak istiyorsanız,  basit önlemler alarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kepek oluşumunun olası sebepleri...

- Kuru cilt yapısı
- Çoğu yetişkinin kafa derisindeki yağlarla beslenen maya benzeri bir mantar (malassezia)
- Tahriş olmuş, yağlı cilt
- Saç bakım ürünlerine duyarlılık (kontakt dermatit)
- Sedef hastalığı ve egzama gibi diğer cilt rahatsızlıkları
- Aşırı yağlı saç derisi yapısı
- Yanlış yıkama şekilleri 
- Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak
- Aşırı stres
- Sık şapka takmak gibi bazı sürekli alışkanlıklar
- Toz ve kirden arınmayan saç derisi 
- Bazı beslenme alışkanlıkları

Stres

Stresli bir yaşam bazı kişilerde kepeği şiddetlendirebilir ve hatta daha da kötüleştirebilir. Kendinizi rahatlatmaya ve her konuda kendinizi stres altına sokmamaya çalışın.

Yanlış yıkama alışkanlıkları

Bazı insanlar kepek sorununun, ne kadar sık ​​şampuanlanırsa o kadar kötüleştiğine inanır, ancak durum böyle değildir. Aslında, yeterince şampuanlamamak kepeklerinizi daha da kötüleştirebilir. Daha fazla yağ ve ölü derinin saç derinize oturmasına yol açarak kepeği kötüleştirir. İlaçlı bir şampuan bu konuda size daha çok yardımcı olabilir. Saçlarınızı iyi duruladığınıza emin olun. 

Az su içmek

Vücudunuz yeteri kadar suyu alamadığında cildiniz de kurur. Kuru cilt ise kepek oluşumunu arttırır. Daha çok su içmek ve saç derinizi nemlendirecek bakımlar kepek sorununuzu azaltır. 

Yanlış saç bakım ürünleri

Vücudunuzun bazı kısımları gibi, kafa derisi de tahrişe ve alerjik reaksiyonlara karşı oldukça hassastır. Saç deriniz bir saç bakım ürününe duyarlıysa, kafa derisinde kontakt dermatit gelişebilir. Belirli ürünleri kullandıktan sonra saç derinizin tahriş olduğunu veya bir ağrı fark ederseniz bunun sebebi, ürüne karşı hassasiyet olabilir.

Sık sık şampuan değiştirmek

Kepeğe yol açan bir başka sorun ise sürekli farklı saç ürünleri kullanmaktır. Bu alışkanlık, kafa derinizi kimyasallara karşı hassaslaştırabilir.

Korumasız güneşte kalmak

Fazla güneşte kalmak kafa derinizin nemini azaltır, kurutur ve yıpratır. Sık sık güneş altında kalıyorsanız kepek probleminizin arttığını görürsünüz. Kafanıza baskı yapmayacak şapkalar, saç için güneş koruyucu spreyler kepeğinizi hafifletebilir. 

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