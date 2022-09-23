Eski halinden eser kalmadı! Yahşi Cazibe'nin Peker Pekmez'i Peker Açıkalın son haliyle ağızları açık bıraktı

Birçok ünlü dizide ve filmde rol alan usta oyuncu Peker Açıkalın son dönemlerde ekranlarından uzak yaşam sürüyordu. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirdi

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Ekmek Teknesi, Hababam Sınıfı, Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler gibi birçok ünlü dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Peker Açıkalın 2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası adlı dizide 'Gaffur' karakterine hayat vermiş ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor

Son olarak 2012 yılında Türk'ün Uzayla İmtihanı adlı diziyle Show TV ekranlarında gördüğümüz usta oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşamı hayat sürmeyi tercih ediyor. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına uğrattı.

Dönemine damga vuran dizi Avrupa Yakası'nda Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın, "Çakkıdı" dansı ile döneme damgasını vurmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Son hali şaşkına uğrattı

Uzun bir süre sağlık sorunları ile mücadele eden Açıkalın geçtiğimiz yıllarda sağlığına kavuştuğunu sevenlerine basın aracılığıyla duyurmuştu. Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın yıllar içinde değişimini görenler tanımakta güçlük çekti. Usta oyuncunun aldığı kilolar ve uzattığı sakalları, sosyal medyanın konuşulan konuları arasına girdi. İşte Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali...

Peker Açıkalın kimdir?

1963 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan ünlü isim 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında ilk kez kamera karşısın geçmiş ve oyunculuk hayatına adım atmıştır.

1993 yılında kendi tiyatrosunu açtı. “Darbukatör Şeytan” adlı oyunu ile , Güney Doğu’yu da kapsayan, 36 ilde gerçekleştirdiği bir Türkiye turnesi yaptı. Borçlarını ödeyinceye kadar Türkiye turnesi devam etti ve tiyatroyu kapattı.