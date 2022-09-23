Savaştan kaçtı milyonerin yuvasını yıktı! Baştan çıkarıcı fotoğrafları ortaya çıktı

Ülkesinin Rusya ile savaşa girmesinden sonra 3 çocuğuyla İngiltere'ye kaçan Mariia Polonchuk, evine konuk olduğu 52 yaşındaki multi milyoneri kendine aşık etti sonrasında 'yuva yıkmakla' haberlere konu oldu. Polonchuk yeni fotoğraflarıyla bir kez daha gündeme geldi. Genç kadının kumsalda sere serpe yere serildiği anları çocukların babası basına servis etti.

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Bu ayın başlarında İngiliz MailOnline, Mariia'nın, oğullarıyla birlikte Ukrayna'daki savaştan kaçıp 52 yaşındaki multi milyoner Haakon Overli'yle ilişkiye başladığını açıklamıştı.

Büyük ses getiren bu haberin ardından MailOnline bu kez de Mariia Polonchuk'un hiç yayınlanmamış fotoğraflarına ulaştı.

52 yaşındaki milyoner ve Wonga adlı dev şirketin eski patronu Haakon Overli, karısı ve çocuklarıyla paylaştığı, İngiltere’nin Surrey kentindeki 3 milyon sterlinlik konağına taşındıktan sonra 39 yaşındaki Mariia Polonchuk'a âşık oldu. Haakon Overli’nin Mariia ile ilişkisinin başlamasından sonra onunla birlikte bu lüks evden ayrıldığı ve evliliğini tamamen bitireceği konuşuluyor.

"Yerel bir aile tarafından ağırlanan Ukraynalı"

Üç çocuk annesi Mariia, ailesi Kiev'deki çatışmalardan kaçtıktan sonra çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye sığınmıştı. Birleşik Krallık'a vardıktan kısa bir süre sonra Mariia, bölgenin yerel milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt tarafından tweetlenen bir fotoğrafta yer aldı. Hunt, fotoğraf için şunları yazmıştı: Yerel bir aile tarafından ağırlanan bir Ukraynalıyla tanışmak harikaydı... Onu ağırlamak için yaptıkları çok önemli.”

Serveti 5 milyon sterlin

Haakon Overli'nin servetinin 5 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor ve işgalden bu yana Ukrayna'dan İngiltere'ye mültecilerin getirilmesine yardımcı olmak için hükümette lobi yaptığı söyleniyor.

"Baştan çıkarıcı fotoğraflar"ını çocuklarının babası paylaştı

Mariia'nın üç oğlunun babası da olan eski sevgilisi ve ortağı Andrey Sheldunov, portreler çekmekte uzmanlaşmış, Kiev’de yaşayan bir fotoğrafçı. Eski aşkının hiçbir yerde bulunmayan bu fotoğraflarını MailOnline’a, haberleri duyan Andrey kendisi vermiş.

Birlikte birçok işe imza atan ikili iletişim ve fotoğraf ajansı gibi çalışmanın yanı sıra birlikte Ukrayna mutfağını anlatan bir kitap da yazmışlar.

Mariia'nın sosyal medyaya da yansıyan baştan çıkarıcı fotoğraf portföyünde sörf yaparken, sudan çıkarken veya kumsalda sere serpe uzanırken çekilmiş fotoğrafları da var. Bu pozlar uzun süre önce sevdiği adama yani Andrey’e verildiği için oldukça romantikler de. Ancak yaşanan ‘yuva yıkma’ olayından sonra habere ve fotoğraflara yapılacak yorumlar muhtemelen oldukça sert olacak…