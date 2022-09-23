Selahattin Demirtaş saçını kazıttı! İran'daki protestolara destek istedi

EDİRNE'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından işkenceyle öldürülmesini protesto için saçlarını kazıttı. Selçuk Mızraklı ile birlikte saçlarını kazıtan Demirtaş, İran'daki eylemlere destek istedi.

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İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine Türkiye'den de destek başladı. Kadınların başlattığı destek eylemlerine Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da katıldı.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Adnan Selçuk Mızraklı'nın da saçlarını kazıttığını duyurdu.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş, eşinin mesajını Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Saçının teli göründü diye İran ‘ahlak polisi’ tarafından katledilen Mahsa Amini’nin acısını yüreğimizin en derininden hissediyoruz.

Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran’da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık.

Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.

Mahsa Amini’ye Allah’tan rahmet ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor; selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz."