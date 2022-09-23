Taha Duymaz'dan çarpıcı itiraflar! Estetik pişmanlığı: Maruz kaldığı zorbalıkları tek tek anlattı!

Sosyal medya hesabında evinde çektiği yemek videolarını yayınlayarak tanınan ve kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu. "Evde aç annemin yemek getirmesini beklerdik, 4. sınıfta okulu bıraktım" diyen ünlü fenomen estetik yaptırdığı için yaşadığı pişmanlığı ve bugüne kadar maruz kaldığı zorbalıkları tek tek anlattı.

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Evinde çektiği yemek videolarını sosyal medya hesabında yayınlanmasının ardından popüler hale gelen Taha Duymaz katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Videolarının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından genç ismi destekleyenler olduğu kadar yapmacık bularak ağır eleştirilerde bulunanlarda vardı. Küçük yaşta ailesi ile yaşadığı zorlukları anlatan Duymaz, sosyal medyada maruz kaldığı zorbalıkları da tek tek anlattı. İşte yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın programda yaptığı çarpıcı açıklamalar...

"Evde aç annemin yemek getirmesini beklerdik"

Çektiği yemek videolarının ardından fenomen haline gelen Taha Duymaz yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Gökhan Çınar'ın Z Kuşağı programına konuk olan Duymaz, küçük yaşlarda ailesi ile geçirdiği zor günleri anlattı. "Evde aç annemin yemek getirmesini beklerdik" diyen ünlü fenomen, "Sosyal medya fenomeni olmadan önce devlet yardım verdi. 14 kişiye 800 TL ile geçirmeye başladık. "Aç kaldığımız zamanlar oldu. 12 kardeş olup 2 kişinin okuyabilmesi çok zor. Annem çok çabaladı, 4. sınıfta okulu bıraktım" ifadelerini kullandı. Sevgi ve şefkate ihtiyacı olduğunu söyleyen Duymaz, "Takipçilerimden başka kimsenin beni sevdiğini düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmaktan sıkıldım" dedi.

'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar

"Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" sorusu karşında gözleri dolan ünlü fenomen, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti" dedi. Açıklamalarına devam eden Duymaz, şunları söyledi: "Arkadaşlarım benim videomu açıp 'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar. Üzüldüğümü belli etmemeye çalıştım ama içimdeki yarayı bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.





'Keşke yapmasaydım'

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen genç Taha, burnuna yaptırdığı estetikten sonra kötü olduğunu düşündüğü ve herkesin dalga geçtiğini söylediği kulaklarını yaptırmıştı. Programda yaptırdığı estetikler hakkında konuşan 19 yaşındaki fenomen çok zorbalık çektiğini ifade ederek, "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim. İnsanların lafıyla hareket etmek istemiyorum" dedi.

"İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" demişti

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının bambaşka biri olmuştu. Sosyal medyada zorbalığa uğrayan ve ağır eleştiriler alan burnuna estetik yaptıran Duymaz daha sonra kulaklarını da yaptırmıştı.

Geçirdiği operasyondan sonra "İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" diyen genç isim, "Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu. Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.