AK Parti'den "genel af" açıklaması! Hayati Yazıcı noktayı koldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Adalet bakanı Bekir Bozdağ'la yaptığı görüme "af mı geliyor" tartışmalarını başlatmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel af ve infaz düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "genel af" tartışmalarına noktayı koydu. Yazıcı “Bir af ya da infaz düzenlemesi söz konusu değil, net” dedi. Yazıcı, beraberinde AK Parti'li 17 milletvekili ve MKYK üyeleriyle AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Yazıcı, Musa Anter davasının zaman aşımından düşürülmesiyle ilgili de konuştu.

Hayati Yazıcı, Tahir Elçi davasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkeme tarafından dinlenmekten vazgeçilmesi ve gösterilen tepkiler için ise şunları söyledi: “Yargılaması devam eden dosyalar üzerinde beni izliyorsanız ve takip ediyorsanız mümkün ölçüde özenle konuşmaktan kaçınırım. Çünkü yargılaması devam eden davalarla ilgili lehte olsun alehte olsun konuşmak yargıyı etkilemek sonucu doğurabilir.”

Vicdanlarını bir yana bırakarak...

Hayati Yazıcı, Musa Anter davasının zaman aşımından düşürülmesi ile ilgili soruyu ise şöyle cevapladı: “Sözünü ettiğiniz dosya ile ilgili zaman aşımından düşme kararı verilmesi dosyadaki koşullara bağlıdır. Ben o koşullar hakkında bilgi sahibi değilim. Bu bakımdan doğrudur, yanlıştır bir şey demem mümkün değildir. Ama beklentim şu: İnşallah doğru yapmışlardır. Yargılama bilimlerinin ve yargı erki içinde görev yapan hakim ve savcılarımızın, istisnası olabilir, vicdanlarını bir yana bırakarak şu veya bu saikle karar verdikleri ya da verecekleri kanaatinde hiçbir zaman olmadım. Öyle bir şey olursa bu iş bitmiştir demektir.”