Adına şarkı yazıldığı kadar var! Bu faydalarından sonra ayvayı daha çok seveceksiniz

"Ayva çicek açmış yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek" denildi adına şarkılar bile yazıldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin, birçok rahatsızlığa iyi gelen ve adeta şifa kaynağı olan meyve Ayva'nın faydalarını duyunca daha çok sevecek ve sürekli tüketmek isteyeceksiniz. İşte Ayva'nın binbir derde deva olan faydalarını sizler için derledik.

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Gülgiller ailesinin en faydalı şifa kaynağı olarak bilenen Ayva, vitamin ve mineral deposu olarak sağlığa iyi gelen besinler arasında yer alıyor. Havaların soğumasıyla birlikte gün geçtikçe hastalıkların kapıda belirmeye başlamasının ardından faydaları saymakla bitmeyen ayva pek çok şeye iyi gelmektedir. Binbir derde deva olan Ayva'nın bu faydalarını okuduktan severek tüketeceksiniz.

Ayva'nın faydaları nelerdir? Ayva nelere iyi gelir?

1) Tok tutar ve zayıflatır

Ayva öğünlerde tercih ettiğinizde lifli yapısı sayesinde tokluk sürenizi uzatarak zayıflamanıza yardımcı olur.

2) Cilde iyi gelir

Ayva, cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir. Yüksek C vitamini seviyeleri ayrıca iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

3)Saçların uzamasına yardımcı olur

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olarak saçları güçlendirmesinin yanı sıra uzamasına da yardımcı oluyor.

4)Kanser Riskini Azaltır

Serbest radikaller hücrelerin mutasyon geçirmesine veya kontrolsüz çoğalmasına neden olur, böylelikle kanser riski artar. Ayva ise, yüksek antioksidan içeriği sayesinde polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak bu riski azaltır. Bu antioksidanlar, metabolik stres ve inflamasyonu azaltmaya yardımcıdır.

5)Hamilelikte Mide Bulantısına İyi Gelir

Gebelikte mide bulantısı ve kusma en yaygın semptomlardan biridir. Bazı araştırmalar, ayvanın bu semptomları azaltabileceğini gösteriyor. Yapılan bir araştırmada ise 1 yemek kaşığı (15 ml) ayva şurubunun, hamileliğin neden olduğu mide bulantısını azaltmada 20 mg B6 vitamininden önemli ölçüde daha etkili olduğunu bulmuştur.

6)Regl sancısına son

Regl ağrılarını dindiren ayva doğal bir ağrı kesicidir.

7)Reflüye karşı en faydalı silah

Mide dostu olan Ayva, mide yanması, gastrit ve ülsere iyi gelir. Yapılan araştırmalarda günlük ayva suyu takviyesinin, bu durumu hafifletmek için kullanılan ilaçlar kadar etkili olacağını göstermiştir.

8) Kötü Nefes Kokusunun önüne geçer

Anti-bakteriyel özelliği ile ayva, birçok mikroorganizmanın vücutta çoğalmasına engel olur, ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunun da önüne geçer.

Ayvanın Zararları Nelerdir?



Aşırı ayva tüketmek, doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Tokluk hissi verdiği için kilo almak isteyip de alamayan kişiler ayva yerine başka meyveleri tercih etmelidir. Aşırı ayva tüketimi bazı kişilerde ishale neden olmaktadır.

Ayva Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ayva çekirdeği, gözeneklerin temizlenip sıkılaşmasını sağlıyor. Ciltte oluşan yanık ve sivilce izlerini yok ediyor. Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engelliyor, var olanların ise kısa sürede yok olmasına yardımcı oluyor.