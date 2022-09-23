BIST 3.285
DOLAR 18,41
EURO 17,94
ALTIN 974,03
HABER /  DÜNYA

Berlusconi'nin sözleri Putin'in bir generalinin sözleri gibiydi

Berlusconi'nin sözleri Putin'in bir generalinin sözleri gibiydi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına kendi partisi, bakanları ve kamuoyu tarafından zorlandığını belirtti. Rusya lideri Putin ile sahip olduğu dostluk dolayısıyla Berlusconi'ye özellikle sol cepheden sert eleştiriler geldi.

Abone ol

İtalya'da 25 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi parti liderlerinin seçmenlerine yönelik teması hızlandı.

Forza Italia Partisi lideri Berlusconi de dün İtalyan devlet kanalı RAI'de katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamayla tartışma konusu haline geldi.

Berlusconi, Rus lider Putin'in "zor ve dramatik" bir duruma düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Donbas'taki Rus yanlısı iki cumhuriyet, Moskova'ya gidip basınla, herkesle, Putin'le görüşüp, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ataklarını artırdığını belirtip yardım istediler. Putin, Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından bu özel operasyonu yapmaya itildi. Aslında askerlerin bir haftada Kiev'e girmesi ve Zelenskiy hükümetinin yerine iyi başka insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı'nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar."

Savaşın 200 günden fazladır sürdüğünü ve durumun kötüleştiğini vurgulayan Berlusconi, "Her gün ölümler artıyor. Ölümleri duyduğumda kendimi kötü hissediyorum çünkü her zaman savaşın en büyük çılgınlık olduğuna inandım." dedi.

Berlusconi'nin açıklamalarına tepkiler

Rusya lideri Putin ile sahip olduğu dostluk dolayısıyla Berlusconi'ye özellikle sol cepheden sert eleştiriler geldi.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "Skandal bir cümle çok ciddi. İnandığı şeyi söylemiş. Pazar akşamı eğer sağ ittifak kazanırsa buna Putin kadeh kaldırır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kendisini "Üçüncü kutup" adıyla merkezde konumlayan Eylem Partisinin (Az) lideri Carlo Calenda da "Dünkü gösteri bir felaket idi. Berlusconi'nin sözleri, Putin'in bir generalinin sözleri gibiydi." dedi.

Berlusconi'nin Putin hakkındaki ifadeleri sorulan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Sözcüsü Eric Mamer, "Yorum yok." yanıtını verdi.

Berlusconi'nin partisi FI'nin Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, liderlerinin sözlerinin bağlamından koparıldığını, Rusya’yı kınamak konusunda net olduğunu söyledi.

Silvio Berlusconi de bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sözlerinin "aşırı basitleştirildiğini" ifade ederek, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlık, haksız ve kabul edilemez. Forza Italia'nın pozisyonu net. Biz, her zaman AB ve NATO ile birlikteyiz." yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşama yemeklerin yanında bu çorbayı yapın, namınız her yerde duyulsun! Köfteli yoğurt çorbası tarifi
Akşama yemeklerin yanında bu çorbayı yapın, namınız her yerde duyulsun! Köfteli yoğurt çorbası tarifi
Taha Duymaz'dan çarpıcı itiraflar! Estetik pişmanlığı: Maruz kaldığı zorbalıkları tek tek anlattı!
Taha Duymaz'dan çarpıcı itiraflar! Estetik pişmanlığı: Maruz kaldığı zorbalıkları tek tek anlattı!
AK Parti'den "genel af" açıklaması! Hayati Yazıcı noktayı koldu
AK Parti'den "genel af" açıklaması! Hayati Yazıcı noktayı koldu
Sadece 4 malzeme ile sararmış yastıkları pamuk gibi bembeyaz yapıyoruz!
Sadece 4 malzeme ile sararmış yastıkları pamuk gibi bembeyaz yapıyoruz!
Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu
Selahattin Demirtaş saçını kazıttı! İran'daki protestolara destek istedi
Selahattin Demirtaş saçını kazıttı! İran'daki protestolara destek istedi
En iyi espriler onlardan çıkıyor! Burçlar aleminin en komik burçları belli oldu
En iyi espriler onlardan çıkıyor! Burçlar aleminin en komik burçları belli oldu
Batı Trakyalı Türk çocukları, anaokulunda ana dilde eğitim alamıyor
Batı Trakyalı Türk çocukları, anaokulunda ana dilde eğitim alamıyor
Jorge Jesus Portekiz’de Fenerbahçe’ye övgü yağdırdı: Böyle taraftar görmedim!
Jorge Jesus Portekiz’de Fenerbahçe’ye övgü yağdırdı: Böyle taraftar görmedim!
Milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber
Milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber