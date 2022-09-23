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Petrol fiyatları tepetaklak oldu! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatları tepetaklak oldu! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Merkez bankalarının üst üste faiz artırma kararlarının ardından dünya piyasalarında petrol fiyatı adeta tepetaklak oldu. Bir dönem 130 doları aşan petrolün varil fiyatı bugün 87.4 doları gördü. Bunun da tüketiciye benzin ve motorinde büyük indirimler olarak yansıması bekleniyor.

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Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artışı kararları sonrasında Brent petrolün varil fiyatında bugünkü düşüş yüzde 3’e ulaştı. Üst üste dördüncü haftalık kaybına hazırlanan Brent petrolün varil fiyatı bugün 87,4 dolara kadar geriledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte martta 130 doları aşan Brent petrol fiyatı, savaş öncesi seviyelere geriledi.

ABD petrolü 80 dolara geriledi

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da bugün 80,35 doları gördü. Akaryakıt sektörü kaynakları ise benzin ve motorinde bugün ya da yarın gece indirim beklenmediğini belirtti. Ancak sonraki günlerde düşen petrol fiyatlarının benzin ve motorin pompalarına indirim olarak yansıyacağı ifade edildi. 

Petrolün fiyatı neden düşüyor?

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler, İran nükleer anlaşmasının çıkmaza girmesi ve ABD’nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş, piyasalardaki arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin rezervleri 40 yılın en düşüğü

ABD’nin stratejik petrol rezervlerinin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin edilirken, yıl başında 600 milyon varil seviyesinde olan rezervlerin 427 milyon varil seviyesine gerilediği kaydediliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının arz riskleri ve daralan piyasa koşulları nedeniyle 80 doların üzerinde destek bulmaya devam edeceğini ancak küresel resesyona daha hızlı bir şekilde geçiş olması durumunda fiyatların bu seviyenin de altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

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