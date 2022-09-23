İsmail Saymaz: CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı bahsi kapandı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çıkışını değerlendirerek, "Bugün itibariyle CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı bahsi kapandı. CHP’nin tek adayı: Kılıçdaroğlu" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Nisan'daki "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!" çıkışının ardından partililere yeniden seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınız da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

Hemen ardından CHP'de adaylıkta adı geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na desteklerini ilan ettiler.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımla Altılı Masa'nın ortaklarından CHP'de, bu konunun artık kapandığı iddiasında bulundu.

Saymaz, haklarında Cumhurbaşkanlığı için aday olacaklarına dair en kuvvetli iddiaların öne sürüldüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nun adaylığına destek verdiklerini ifade etti.

İmamoğlu ve Yavaş'ın bu desteğiyle beraber CHP'de bu konunun kapandığını belirten Saymaz, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Kılıçdaroğlu, “Benimle misiniz?” diye sordu. İmamoğlu ve Yavaş, “Yanınızdayız” diye yanıt verdi. Bugün itibariyle CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı bahsi kapandı. CHP’nin tek adayı: Kılıçdaroğlu. Bu, 2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğindeki toplantı öncesi Altılı Masa’ya da bir mesaj.