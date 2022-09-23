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Diyarbakır'da otobüs kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da otobüs kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde can verdi

 DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da halk otobüsü durağa yanaşarak yolcularını indirdi. Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı. Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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