Evleneli bir ay olmamıştı! Burcu Binici boya kavgası yüzünden mi boşanıyorlar

Güzel oyuncu Burcu Binici ile ünlü rapçi Tankurt Manas sessiz sedasız 20 gün önce dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması ve fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarırken, Burcu Binici sessizliğini bozdu ve iddialar hakkında bir açıklama yaptı.

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Oyuncu Burcu Binici ile ünlü rapçi Tankurt Manas 20 gün önce 2 aylık ilişkilerini Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlilikle taçlandırmıştı. Çiceği burnunda çift şimdi ise ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarak, fotoğraflarını bile silen Burcu Binici, 2. Sayfa programına ayrılık iddiaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Takipten çıkıldı, fotoğraflar silindi

Tankurt Manas ile Burcu Binici 20 gün önce sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Çiftin ani evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşerken henüz 1. ayını bile doldurmamış çiceği burnunda olan ikili Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı. Herkesi şaşırtan bu hamle sonrası ortaya ayrıldıkları ve boşanacakları iddiaları ortaya atıldı.

Boya kavgası ayrılığı getirdi

Ayrılık iddialarının ardından TV8 ekranlarında yayılanan 2. sayfa programına konuşan güzel oyuncu Burcu Binici çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Tankurt Manas ile tartıştıklarını ve bir kriz yaşandığını doğruladı. Binici yaşanılan krizin perde arkasını yaptığı açıklamada, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız" ifadeleriyle anlattı.

Burcu Binici kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Meltem karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Binici gösterdiği başarılı performasının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Tankurt Manas ile ayrılık iddialarına cevap veren güzel oyuncu ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki Burcu Binici kimdir, nereli ve kaç yaşında?





Burcu Binici, Erzurumda 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Rize Hemşinli'li olan güzel oyuncunun bir abisi, iki ablası vardır. Devlet Su İşleri'nde memur olan babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşayan İlkokulu, ortaokulu, liseyi Aydın'da okudu. Liseden mezun olduktan sonra babası tekrar Erzurum'a tayin olunca burada özel bir bankanın şubesinde çalıştı. Anadolu Ateşi dans topluluğu kadrosuna giren Binici, 2007'de Meral Oktay'dan aldığı teklifle Bir Bulut Olsam isimli diziyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. 18 Temmuz 2011'de Eray Koçak'la dünya evine giren Binici, 6 Şubat 2012'de boşanmıştır. Uzun yıllar yalnız kalan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde RAP sanatçısı Tankurt Manas ile evlendi.

Burcu Binici'nin rol aldığı yapımlar

2009 - Bir Bulut Olsam

2010- Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2012 - 6 Mantı

2012 - Biz Babasız Büyüdük

2012 – Sarı Siyah (Fılm)

2015 – Aşk Zamanı

2015 – Hayat Mucizelere Gebe

2016 – Alemde 1 Gece (Fılm)

2016 – Babaların Babası

2017 – Fırardayız (Fılm)

2017 – Soz

2017 – Türk Malı