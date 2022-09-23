Cinsel ilişkiden sonra bunu yapmazsanız başınız derde gidebilir! Unutanlar hasta oluyor

Cinsel ilişki yaşadıktan sonra idrarınızı yaparken idrar yollarında bir yanma hissediyorsanız dikkat! Genellikle cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkan bu ağrılı durum çoğu kadının başına geliyor. Eğer bu tür sorunlar yaşıyorsanız bunları mutlaka yapın. Balayı sistitini sizler için açıkladık...

Abone ol

Kadınların büyük bir çoğunluğu, cinsel ilişki sonrasında idrarını yaptıklarında idrar yollarında bir yanma hissedebilir. Cinsel ilişkiden sonra ortaya çıkan bu can sıkıcı duruma ''Balayı sistiti'' denir.

Balayı sistiti nedir?

Cinsel ilişki yaşadıktan sonra birçok kadında genellikle ortaya çıkan bu ağrılı durum sizin ne başınıza gelmiş olabilir. Korunması neredeyse imkansız olan bu durum için kadınların cinsel ilişki sonrası ağrılı mesane enfeksiyonlarından kaçınmak için dikkatli olmaları gerekir. Enfeksiyonlar, sistit adı verilen bir duruma, idrar yaparken ağrıya ve yanma hissine yol açan mesane iltihabına sebep olabilir. Çoğu kişinin normal olarak da yaşadığı idrar yolu enfeksiyonu, yapılan cinsel aktivite tarafından tetiklendiğinde, bu duruma 'balayı sistiti' denir.

Semptomlar, sebep olduğu ve bunu önlemenin yolları dahil olmak üzere durum hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik...

Balayı sistiti neden olur?

Balayı sistiti, bir kadının ya ilk kez ya da uzun bir süre sonra cinsel ilişkiye girmesiyle meydana gelir. Bu duruma, anüsünüzün çevresindeki deride yaşama eğiliminde olan ve cinsel ilişki sırasında eşinizin cinsel organı yoluyla üretranıza geçebilen E.coli bakterisi sebebiyet verir. Üretradaki bakteriler mesaneye doğru hareket edebilir ve sistiti tetikleyebilir. Ek olarak, cinsel ilişki esnasında vajinal kuruluk, mukoza zarının iltihaplanmasına yol açarak onları enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Sistitin belirtileri nelerdir?

Kadınların büyük bir kısmı, hayatlarında en az bir kere de olsa sistit geçirir. Sistit, 20'li yaşlardaki kadınlarda daha yaygın olarak görülür. Ayrıca vakaların sadece %4'ünde mesane enfeksiyonuna dönüşür. Sistit belirtileri şu şekildedir:

- Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı

- Tuvalete gitmek için gece kalkma ihtiyacı

- İdrar yaparken batma veya yanma hissi

- Alt karın (mide) ağrısı veya bel ağrısı

- Normal idrardan daha bulanık ve kötü kokulu idrar

Cinsel ilişki sonrası sistiti önlemek için ne yapılmalıdır?

- Üretraya giren bakterileri temizlemek için cinsel ilişkiden sonra idrar yapmak

- Bağırsak bakterilerini üretraya getirmemek için cinsel organınız önden arkaya silmek

- Her gün en az 1,5 L su içmek

- Vajinal kuruluk durumunda, mukoza zarının tahriş olmasını önlemek için su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmak

- Mesaneyi tahriş edebilecek çok fazla kahve, soda veya meyve sularından kaçınarak sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumak