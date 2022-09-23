Ahmet Tatlıses yeniden dede oldu! Ayza kızım adı gibi ay yüzlü diyerek müjdeledi

Son günlerde adı babası İbrahim Tatlıses ile çok sık birlikte anılan Ahmet Tatlıses 3. kez dede oldu. Ahmet Tatlıses'in bu mutlu gününde yanında annesi İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara vardı. İbrahim Tatlıses'in olmadığı bu özel günde doğan bebeğe Ayza adı verildi.

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İbrahim Tatlıses'in kameralardan hep uzak tuttuğu ilk eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses bugün 3. kez dede oldu. Kız torunu olan Ahmet Tatlıses bebeğe Ayza adını verdi. Bu özel ve mutlu güne İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara oğlunun yanından ayrılmadı.

İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses 3. kez dede oldu. Mert Tatlıses'in kızı Ayza dün dünyaya geldi.Ahmet Tatlıses, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi?

Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek…

Bugün 3. kez büyükbaba oldum,

Yavrum Mert’imin, 3. yavrusu dünyamıza geldi.

AYZA kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin…

Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah…

Allah seni bizlere bağışlasın". notunu paylaştı.

Adalet Sara oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı kimdir?

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses sanatçının en büyük çocuğudur.2000 yılında şarkıcı Ceylan ile bir evlilik yaşayan Ahmet Tatlıses'in bu evlilikten Mert isminde bir oğlu bulunuyor.

Ahmet Tatlıses bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını yaptıktan sonra ticaret ile uğraşmaya başladı.

2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses şimdilerde babası ile yaşadığı polemikler ile gündemde.

Ünlü türkücü oğlunun kendisine ihaneti ettiğini iddia ederek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine Ahmet Tatlıses "Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır" diyerek babasına vasi atanması için mahkemeye başvurdu.