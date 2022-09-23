Yılmaz Morgül sahne kostümüyle dalga konusu oldu! Ağaç adam oldu sahneyi yıktı

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül doğaya dikkat çekmek isterken sahne kıyafetiyle dalga konusu oldu. Ağaç adam kostümüyle sahneye çıktı, o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül bir dönem Survivor yarışmasına katılmış ve uzun süre yarışmadaki halleriyle ve açıklamalarıyla gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ise evlenecek olsa Yıldız Tilbe'yi seçeceğini söyleyen ünlü şarkıcı açıklamalarıyla Yıldız Tilbe'de dahil herkesi şaşırtmıştı.

Kostümünü görenlerin ağızları açık kaldı

Sık sık değişik tarzıyla herkesi etkileyen Yılmaz Morgül doğa ile ilgili farkındalık yaratmak için karşımıza bambaşka bir stillerle çıkmıştı. Ünlü şarkıcı bu defa katıldığı bir ödül töreninde giydiği kostümle herkesi şaşkına uğrattı. Ödül törenine ağaç adam kostümüyle çıkan Morgül'ü görenlerin ağızları açık kaldı. Ünlü şarkıcı Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıktı.

"Kendi ellerimizle bu hale getirdik"

Daha sonra sahnede küresel ısınma ve doğa hakkında konuşan Morgül konuşmasında, "Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın diline düştü

Yılmaz Morgül'ün o anları kısa süre içinde sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcının o halleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafında paylaşılırken aynı zamanda eleştirilere maruz kaldı. Twitter kullanıcıları Yılmaz Morgül'ün sahne kostümüne ve konuşmasına "Doğaya değil kendine dikkat çekmiş", "Doğaya dikkat çekmek için plastik ağaç mı olunur", "Saçmalamışsın" yorumları yapıldı. İşte Yılmaz Morgül ve ağaç adam kostümü...