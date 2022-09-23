Çavuşoğlu'ndan ABD yönetimine F-16 resti: Böyle bir anlaşmada olmayız

New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetimine seslenerek, "Gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "Biz ABD yönetimine şunu söylüyoruz; gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. Biz F-16'yı alacağız şöyle kullan böyle kullan demesi, bir NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle kısıtlama getirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Kullanamayacağımız bir ürünü niye alalım biz." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Birlemiş Milletler 77. Genel Kurulu sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

F-16 görüşmeleri kararlılıkla devam ediyor

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'den F-16 alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'li yetkililerle olan F-16 görüşmelerinin normal işlediğini aktaran Çavuşoğlu, "Kongre'den gelen sesler sebebiyle herkes bir engel mi çıkacak ya da şartlı mı olacak diye sorular soruyor. Ama teknik düzeydeki müzakereler normal seyrinde devam ediyor. Yönetimin bu konudaki kararlılığı da devam ediyor. (ABD Dışişleri Bakanı) Blinken yaptığımız ikili görüşmede bunu söyledi" diye konuştu.

"Önemli senatörler f-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda büyük destek veriyor"

"Diğer taraftan tabi Kongre'den bazı çatlak sesler geldi" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kongre'den bir karar çıktı ama bu bağlayıcı bir kanun değil. Biliyorsunuz alt kanadından, Temsilciler Meclisi'nden, Senato'dan yine bir karar daha iki karar birleştiriliyor ve F-16 ile ilgili karar çıkıyor. Kongre düzeyinde de temaslarımız devam ediyor. Sayın Volkan Bozkır ve Efkan Ala Washington'a geçtiler ve Kongre'de temaslarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada görüştüğü Kongre üyeleri senatörler oldu. Bu görüşmelerde önemli senatörler F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda büyük bir destek veriyor."

"Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız"

Konuşmasının devamında ABD yönetimine seslenen Çavuşoğlu, "Ama biz yönetime şunu da söylüyoruz; gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. Biz F-16'yı alacağız şöyle kullan böyle kullan demesi, bir NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle kısıtlama getirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Burada bazı lobilerin, özellikle Yunanistan Başbakanı'nın Washington'a gelmesinden sonra Yunan lobisi ve Ermeni lobisinin buna karşı çıktığını biliyoruz. Şartlı bir anlaşma içinde olmayız. Kullanamayacağımız bir ürünü niye alalım biz." ifadelerini kullandı.

"Bugün bir ülke hayır dediği zaman hiçbir karar çıkmıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mesajı ve Birleşmiş Mİlletler Genel Kurulu'nun reform edilmesine ilişkin Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Türkiye BM ve Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı olmasını istiyor. Tüm ülkelerin burada temsil edilmesini istiyor. Tabi her ülkenin nüfusuna, büyüklüğüne, coğrafi dağılımına göre kriteri belirlenir. Ama diğer taraftan veto hakkının da kaldırılması gerekir. Bunun alternatifleri var. Nitelikli çoğunluk olur. 3'te ikisinin oyuyla bir karar alınabilir. Bugün bir ülke hayır dediği zaman hiçbir karar çıkmıyor. Oradan Genel Kurula götürelim diyorsunuz, orada bazı konularda ancak Genel Kurul'un kararı geçerli oluyor"