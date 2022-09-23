Duy Beni tam şahlanacakken iki oyuncu birden veda etti dizinin konusu değişiyor

Star TV'nin yaz sezonunda başlayan gençlik dizisi Duy Beni için artık çanlar çalmaya başladı. Sık sık zorbalık sahneleri ve okula giden çocuklara yakışmayacak görüntüler ile gündeme gelen dizi hakkında erken final iddiaları çıkmıştı. Reytinglerde giderek düşen diziden iki oyuncu birden ayrılıyor, senaryonun değişeceği ise iddialar arasında.

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Star TV'nin yaz başında yayın hayatına soktuğu dizi Duy Beni geçtiğimiz hafta 12. bölümü ile ekrana geldi ve yine birçok sahnesi ve mantık hatası ile sosyal medyanın diline düştü. Zorbalık sahneleri ile dikkat çeken yaz dizisi Duy Beni hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Reytinglerde giderek düşen diziden iki oyuncu birden ayrılıyor. Senaryonun bu vedaların ardından değişeceği de söylentiler arasında.

Sadece zengin çocuklarının gittiği Gerçek Koleji'nde yaşanan zorbalığı konu eden dizi Duy Beni, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu’nun oynadığı Duy Beni dizisi her bölümde yaşanan sansasyonel olayları ile adından sıkça söz ettirmişti ve sosyal medyanın diline düşmüştü.

Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi Ekin'in bir sabah okula giderken en yakın arkadaşı Leyla'ya yüzünde maskeli biri tarafından araba çarpması sonucu hayatının değişmesini konu eden diziye tepkiler her bölüm artarak çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Özellikle 2. bölümdeki bir sahne izleyenleri yuh çektirmişti. Kısa sürede RTÜK'e şikayet edilen dizinin bu sahnesi Duy Beni için bazı şeylerin değişmesine neden oldu. Kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yaz sezonunun en iddialı dizilerinden olan Duy Beni hakkında çıkan son iddialar dizinin hayranlarını üzecek.

Caner Topçu, Helin Kandemir, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan gibi genç yetenekleri buluşturan dizide iki ayrılık birden yaşandı.

Süreç Film imzalı gençlik dizisinde Bahar karakterine hayat veren Ege Kökenli, 11. bölümün sonunda projeye ölerek veda etti. Dizide Selim Bender adında bir öğretmeni canlandıran Berk Hakman ise okul yönetimine istifasını sundu.