BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,90
ALTIN 974,80
HABER /  MEDYA

Duy Beni tam şahlanacakken iki oyuncu birden veda etti dizinin konusu değişiyor

Duy Beni tam şahlanacakken iki oyuncu birden veda etti dizinin konusu değişiyor

Star TV'nin yaz sezonunda başlayan gençlik dizisi Duy Beni için artık çanlar çalmaya başladı. Sık sık zorbalık sahneleri ve okula giden çocuklara yakışmayacak görüntüler ile gündeme gelen dizi hakkında erken final iddiaları çıkmıştı. Reytinglerde giderek düşen diziden iki oyuncu birden ayrılıyor, senaryonun değişeceği ise iddialar arasında.

Abone ol

Star TV'nin yaz başında yayın hayatına soktuğu dizi Duy Beni geçtiğimiz hafta 12. bölümü ile ekrana geldi ve yine birçok sahnesi ve mantık hatası ile sosyal medyanın diline düştü. Zorbalık sahneleri ile dikkat çeken yaz dizisi Duy Beni hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Reytinglerde giderek düşen diziden iki oyuncu birden ayrılıyor. Senaryonun bu vedaların ardından değişeceği de söylentiler arasında. 

Sadece zengin çocuklarının gittiği Gerçek Koleji'nde yaşanan zorbalığı konu eden dizi Duy Beni, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.  Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu’nun oynadığı Duy Beni dizisi her bölümde yaşanan sansasyonel olayları ile adından sıkça söz ettirmişti ve sosyal medyanın diline düşmüştü. 

Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi Ekin'in bir sabah okula giderken en yakın arkadaşı Leyla'ya yüzünde maskeli biri tarafından araba çarpması sonucu hayatının değişmesini konu eden diziye tepkiler her bölüm artarak çığ gibi büyümeye devam ediyor. 

Özellikle 2. bölümdeki bir sahne izleyenleri yuh çektirmişti. Kısa sürede RTÜK'e şikayet edilen dizinin bu sahnesi  Duy Beni için bazı şeylerin değişmesine neden oldu. Kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yaz sezonunun en iddialı dizilerinden olan Duy Beni hakkında çıkan son iddialar dizinin hayranlarını üzecek. 

Caner Topçu, Helin Kandemir, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan gibi genç yetenekleri buluşturan dizide iki ayrılık birden yaşandı.

Süreç Film imzalı gençlik dizisinde Bahar karakterine hayat veren Ege Kökenli, 11. bölümün sonunda projeye ölerek veda etti. Dizide Selim Bender adında bir öğretmeni canlandıran Berk Hakman ise okul yönetimine istifasını sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Tatlıses yeniden dede oldu! Ayza kızım adı gibi ay yüzlü diyerek müjdeledi
Ahmet Tatlıses yeniden dede oldu! Ayza kızım adı gibi ay yüzlü diyerek müjdeledi
Yılmaz Morgül sahne kostümüyle dalga konusu oldu! Ağaç adam oldu sahneyi yıktı
Yılmaz Morgül sahne kostümüyle dalga konusu oldu! Ağaç adam oldu sahneyi yıktı
Diyarbakır'da otobüs kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde can verdi
Diyarbakır'da otobüs kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde can verdi
Cinsel ilişkiden sonra bunu yapmazsanız başınız derde gidebilir! Unutanlar hasta oluyor
Cinsel ilişkiden sonra bunu yapmazsanız başınız derde gidebilir! Unutanlar hasta oluyor
Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
Evleneli bir ay olmamıştı! Burcu Binici boya kavgası yüzünden mi boşanıyorlar
Evleneli bir ay olmamıştı! Burcu Binici boya kavgası yüzünden mi boşanıyorlar
Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tunç Oral'dan acı haber! Hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tunç Oral'dan acı haber! Hayatını kaybetti
Şehidin ölümün 10. yıl dönümüne 2 gün kala acılı babaya teselli haber
Şehidin ölümün 10. yıl dönümüne 2 gün kala acılı babaya teselli haber
Adına şarkı yazıldığı kadar var! Bu faydalarından sonra ayvayı daha çok seveceksiniz
Adına şarkı yazıldığı kadar var! Bu faydalarından sonra ayvayı daha çok seveceksiniz
Petrol fiyatları tepetaklak oldu! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Petrol fiyatları tepetaklak oldu! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor