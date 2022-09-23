Whatsapp kendini geliştirdi 3 bomba özelliği sıraladı! Denemek için sabırsızlanacaksınız

2014 yılında Facebook tarafından 16 milyar dolara satın alınan WhatsApp günümüzün en popüler uygulamalarından birisi olmayı başardı. Dünya üzerinde 2 milyar kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması kendini hala geliştirmeye devam ediyor. Büyük bir güncelleme yapmaya hazırlanan uygulama 3 bomba özelliği sıraladı. Beta sürümünde test edilen özellikleri duyunca denemek için sabırsızlanacaksınız. İşte Whatsapp'a gelecek o 3 özellik ve detaylar...

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için kolları sıvadı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yeniliği yaptığı güncellemelerle getiren WhatsApp 3 yeni özelliğini test etmeye başladı. Yakın bir zamanda gelmesi düşünülen güncellemenin özellikleri ve detayları belli oldu. İşte denemek için sabırsızlanacağını o 3 bomba özellik...

1) Sesli durum güncellemesi geliyor

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram'a gelen hikaye özelliğini 'durum' olarak uygulamaya entegre eden Whatsapp yapacağı yeni güncelleme ile birlikte 'Sesli durum güncellemesi'ni kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Test aşamasında olan bu özellik ile kullanıcılar durum kısmında artık sesli notlar paylaşabilecek. Gizlilik ayarlarına göre belirli kişilerin görebileceği bu ses kayıtlarının yüklenmesi de çok basit olacak. Yüklenecek ses kaydının 30 saniyelik bir limiti olacak.

2) Avatar Özelliği geliyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok uygulamaya çıktı ve popüler haline geldi. Daha önce Snapchat uygulamasında da gördüğünüz 'Avatar' özelliği artık Whatsapp'ta da olacak. Oluşturulan avatar sayesinde kullanıcılar kendilerine özgün çıkartmalar gönderebilecek, kendi kimliğini yapabilecek Ayrıca avatar, profil fotoğrafı ve görüntülü aramalarda maske olarak da kullanabilecek.

3) WhatsApp resmi hesabının sohbeti penceresi geliyor

Yapılacak güncellemenin son özelliği ise WhatsApp'ın resmi sohbet penceresi olacak. Bu özellik ile birlikte WhatsApp, resmi sohbet penceresi üzerinden yeni geliştirilen özellikleri, uygulama içi duyuruları kullanıcılara gönderecek. WhatsApp'ın mesaj göndermesini istemeyen kullanıcılar ise sohbeti sessize alma seçeneğinden yararlanarak bu özelliği kullanmayabilecek.

Zuckerberg harekete geçti

WhatsApp’da görüntülenen tek seferlik fotoğraf ve videolar paylaşılabiliyor ayrıca ekran görüntüsü alınabiliyor. Zuckerberg bunun önüne geçilmesi için harekete geçti ve ekran görüntüsü alma özelliğinin güvenlik için engellenebileceğini duyurdu. Bu sayede tek seferlik olarak atılan fotoğraf veya videolar bir başkasının eline geçemeyecek. Fakat bu güncellemenin ne zaman ve hangi sürümde kullanıcılara sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.