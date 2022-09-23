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Altın fiyatlarında sert düşüş! Altındaki düşüşün nedeni ne?

Altın fiyatlarında sert düşüş! Altındaki düşüşün nedeni ne?

Fed’in 1980'li yıllardan bu yana en agresif sıkılaşma döngüsü altın fiyatlarını vurdu. Altının ons fiyatı 1653 dolara gerilerken gram altın 973 TL'ye kadar düştü.

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Fed’in enflasyonla mücadele için aşırı agresif şahin para politikasına devam edeceği beklentisi piyasalarda hisse senedini baskılarken ABD Hazine tahvil getirileri ve dolar endeksini yükseltti. Bu gelişmelerle dolar endeksi 112,071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, 112 seviyesine çıktı. Bu varlıkların yükselmesi ise değerli metal performansını etkiledi. Altının onsu 1653 dolara kadar geriledi.

Putin'in güçlendirdiği altına fed darbesi

Putin'in kısmı seferberlik çağrısı ile güçlenen altın fiyatları Fed'den gelen faiz artışı ve aşırı agresif şahin para politikasına devam mesajı ile gerilemeye devam ediyor.

Gram altın tarafında bugün 10 TL'yi aşan kayıp yalandı. Güne 988 TL'den başlayan sarı metal 973 TL'ye kadar geriledi.

Analistlere göre, güçlü dolar nedeniyle altın hareketlerine ons tarafında 1.660/1.680 arasında devam edecek. Değerli metallerdeki tablo devam eder ve 1,660 doların altı kırılırsa satış baskıyla düşüş derinleşebilir. Ancak 1690 dolar seviyesinin üzeri ise 1705 dolar direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Gram tarafında yükselişlerde 1.008 TL direnç olarak izlenirken, geri çekilmelerde de 980.25 seviyesi altı fiyatlamalarda 968 TL  ve 953.50 TL destek oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 1648 TL
Cumhuriyet altını: 6575 TL
Yarım altın: 3296 TL

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