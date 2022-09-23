Birce Akalay flaşların azizliğine uğradı! Sütyensiz giydiği kıyafeti flaşlar patlayınca...

Birçok ünlü dizide rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay katıldığı bir davette giydiği kıyafetle olay yarattı. Tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun kamera flaşlar patlayınca kıyafetinin altına sütyen giymediği anlaşıldı.

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Küçük Ağa, Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Birce Akalay son olarak Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu dizisinde birçok ünlü isimle başrol paylaşmış ve 'Lale Kıran' karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Aşk iddiası bomba gibi düşmüştü

Kuş Uçuşu dizisinde daha önce Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrol paylaştığı arkadaşı İbrahim Çelikkol ile başrol paylaşan ünlü oyuncu dizinin Netflix'de yayınlanması üzerine rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'la birlikte tatile çıkmıştı. Birlikte tatilden pozlar paylaşan ünlü isimlerin aşk yaşadıkları iddiası ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eşinden ayrılınca iddialar alevlenmişti

Ünlü ikili tatile çıkmadan önce İbrahim Çelikkol'un 5 yıllık eşi ve çocuğunun annesi Mihre Mutlu'dan sessiz sedasız bir şekilde ayrılması ikilinin arasında çıkan aşk iddialarını daha da alevlendirmişti. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü isimler kısa süre içerisinde aşk iddialarını yalanlamış ve yalnızca arkadaş olduklarını herkese duyurmuştu. Fakat iddialar kesilmeyince Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'yla da arkadaş olduğunu ve böyle bir şeyin kesinlikle doğru olmadığını açıklamıştı.

Yeni aşkı öğrenilince yalnız olduğu ortaya çıktı

Birce Akalay'ın açıklamalarından sonra iddialar kesilirken İbrahim Çelikkol'un yeni aşkı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Mayıs ayına eşinden ayrılan 40 yaşındaki ünlü oyuncunun Birce Akalay'la değil yakın dostu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çelikkol'un yeni aşkının iki çocuk annesi Natali Yarcan olduğu, Dilara Karabey'in Bebek'te bulunan mekanında tanıştıkları ve bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilmişti.

Flaşlar patlayınca sütyensiz olduğu anlaşıldı

Hakkında bütün aşk iddiaları sonlanan ve şu anlık yalnız olduğu bilinen güzel oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz akşam bir davete katıldı. Davette pantolon üstüne body tercih eden güzel oyuncu tarzıyla beğeni topladı. Sütyensiz tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay flaşların azizliğine de uğradı. Sütyen giymeyen Akalay flaşlar patlayınca tüm dikkatleri üstüne çekti. İşte ünlü oyuncu Birce Akalay'ın davetteki fotoğrafları...