Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer'in ablası konuştu

Thodex davasında, bugün görülen duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in ablası Serap Özer, "Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim" dedi.

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Binlerce kişiden topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan yurt dışında tutuklu bulunan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

Serap Özer: Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim

Faruk Fatih Özer’in ablası Serap Özer, kardeşi ile aralarında şakalaşma bile olmadığını sadece maaşlı muhasebe çalışanı olduğunu belirterek savunmasına başladı.

18 aydır tutuklu olan Serap Özer, ''Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim. Polis arayınca kendim gittim. Üzerime atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgim olsa, en başta Faruk Bey'le kaçmaz mıydım? Faruk Fatih Özer Mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü, maaşlı çalışanıyım. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Güven Özer: Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum

Güven Özer ise savunmasında, "Dosya kapsamında 186 sanığın ifadesi alındı. Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum, tahliyemizi talep ediyorum." şeklinde konuştu. Şikayetçiler ise zararlarının karşılanmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

Sanıkların tutukluluğu devam edecek

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.