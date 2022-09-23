Bülent Ersoy'a seyirci şoku! Hayranının sahneye atlayıp dudağından öptüğü görüntülerle gündeme düştü

Diva lakabıyla bilinen güçlü sesiyle Türk Sanat Müziğine damga vuran Bülent Ersoy'un yıllar önce konserinde bir hayranının sahneye atlayarak kendisini dudağından öptüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kendine has üslubu ile yaptığı açıklamalarla, dobra kişiliği ve güçlü sesiyle Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bület Ersoy'un yıllar önce konserinde hayranı ile dudak dudağa öpüştüğü görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hayranı sahneye atladı, dudağından öptü

70 yaşındaki Diva lakabı ile bilinen Bülent Ersoy'un yıllar önce verdiği bir konserde hayranı tarafından dudağından öpüldüğü görüntüler bugünün en çok konuşulan konusu oldu. Konserde sahne kenarına gelen ünlü ismin elini tutarak biranda sahneye fırlayan bir hayranı Diva'yı dudaklarından öptü. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığı yüzünden okunan Bülent Ersoy ise gülerek karşılık vermekle yetindi. Nereden veya kim tarafından paylaşıldığı bilinmizken o görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

İşte yıllar önce hayranı tarafından sahnede dudağından öpülen Bülent Ersoy'un o görüntüleri;

Konserde verdiği frikikten sonra çift dikiş attırıyor!

Arnavutköy'te Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yiyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy mekan çıkışı konserde verdiği frikikten ve aldığı frikik önlemlerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde konser sırasında elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor" derken "Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı.

Bülent Ersoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Diva" lâkabıyla bilinen Türk sanat müziği efsanesi Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Diva, sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başlamıştır. İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiş, eğitim hayatında Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır. Sahneye ilk adımını 1970 yılında dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda atan Ersoy daha sonra unar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır.

Sahnede göğüslerini açtı, ceza aldı

1980 yılının Ağustos ayında İzmir Fuarı'nda sahne alan Diva seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açtı. Yaşanan bu olay sonrası İzmir Cumhuriyet Savcılığı, Bülent Ersoy hakkında soruşturma açtı.Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret edince tutuklanarak Buca Cezaevi'nde gönderildi. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de diğer travesti ve transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. 8 yıl süren sahne yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

Sahneye erkek kıyafetleriyle çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Nisan 1981 tarihinde geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan usta sanatçı Bülent Ersoy, o dönem Türkiye'nin cinsiyet değişikliğini tanımaması nedeniyle Danıştay kararı ile sahnelere erkek kıyafetleriyle çıkmak zorunda kalmıştır. 'Pembe nüfus kağıdı' alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde 1988'de çıkartılan, cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde olmuştur.

Seyirci tarafından kurşulandı

Yasaklı olduğu yıllarda birçok Avrupa ülkesinden vatandaşlık teklifi alan Diva 1989 yılında Adana'da konser verdiği sırada bir hayranının istediği şarkıyı söylememesi üzerine kurşunlandı. Saldırı sonucu bir böbreğini kaybeden Bülent Ersoy yayınlandığı döneme damga vuran Popstar Alaturka adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.