Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler! Dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana ve kuzu karkas alım fiyatlarının kilogram başına 2 lira artırıldığını duyurdu. Besiciler bu artışla beraber dana karkasın kilogramını 96 liradan, kuzu karkasın kilogramını 92 liradan satabilecekler.

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Öte yandan Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini de 125 TL’den 200 TL’ye çıkardıklarını açıklayan Bakan Kirişci, "Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini yüzde 100 arttırarak işletme başına 6 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Dana ve kuzu karkas alım fiyatını açıklayan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL'den satabilecekler.

Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL'den 92 TL'ye çıkmaktadır.

Buzağı başına 900tl!

2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında; Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL olan buzağı desteğini 500 TL'ye yükseltiyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 TL ödeyeceğiz.

Bakanlığımızın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 TL olan desteği yüzde 100 artırarak 200 TL'ye yükseltiyoruz. Yani 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 TL ödeyeceğiz.

Sürü yöneticisi desteği 12 bin tl'ye çıkıyor!

Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini ise 125 TL'den 200 TL'ye çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini yüzde 100 arttırarak işletme başına 6 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarıyoruz.

Öte yandan Bakan Kirişci, Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen, Türkiye'de embriyo transferinden ilk kez doğan Beefmaster ırkı buzağılarının lansman etkinliğine katıldı.

Kirişci, buradaki konuşmasında, kırsaldan kente göçün farklı sorunları ortaya çıkardığını, kırsal alanlardaki nüfusun önemli ölçüde azaldığını aktardı.

"Şehirde umut var, gelecek var" diyerek kırsalı terk etmenin, bu ülkenin yaşadığı pek çok sorunun esasını oluşturduğunu dile getiren Kirişci, şöyle konuştu:

"Kentlerdeki karmaşa, kadına olan şiddet, insanlar arasındaki geçimsizlik, bir şey olduğunda elini beline atıp silahına sarılarak karşısındaki insanlara şiddet uygulama, saldırma bunların yanı sıra kırsaldan gelenler ile kenttekilerin bir arada yaşamasından kaynaklı çatışma var. Bu çatışmadan ne kırsalı terk edenler mutlu, ne de kendini o kentin asli unsuru olarak görenler. Tabi tarımsal üretimde menfi yönde etki oluşturuyor."

Kirişci, kırsaldan kente göç olmasına rağmen, Türkiye'nin tarımsal üretiminde son 20 yılda sayısal anlamda büyük bir artış sağlandığını ifade etti.