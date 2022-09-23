İstanbul'da ekonomi zirvesi: Rus ödeme sistemi Mir masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak ekonomi zirvesinde ABD'nin yaptırım uygulama baskısı yaptığı Rus ödeme sistemi Mir'in geleceği masaya yatırılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun ABD programının ardından yurda döndü. Erdoğan Türkiye'deki yoğun gündemine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından ekonomi kurmaylarını kabul etti.

İstanbul'da ekonomi zirvesi

Toplantıda Türkiye'nin ekonomi gündemi enine boyu masaya yatırılacak.

Dün Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi, dolar-TL kurundaki son durum, enflasyon gibi birçok başlık ele aınacak.

Mir sistemi masada

En önemli başlıklardan biri de Rus ödeme sistemi Mir'in kullanım durumu.

Söz konusu sistemi kullanan ülkeler, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulamakla tehdit edilirken, Türkiye'de İş Bankası baskıların ardından sistemi askıya almıştı.

Dünya genelinde de sistemi kullanan birçok ülke ABD baskısı ile sistemi askıya aldı.

Söz konusu sitem uluslararası nakit alışverişinde konisyonsuz işlemlere olanak sağlarken Türküye'de de Rus turistlerin en çok kullandığı sistemlerin başında geliyor.

Toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın küresel çapta kullanılan Mir sisteminin Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.

"Alternatifler üzerinde duracağız"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamu bankalarının yetkilileri ve ekonomi kurmayları ile konuyu istişare edecek.

Cumhurbaşkanı konuya ilişkin cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.