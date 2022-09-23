Rus petrolünün Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gizli sevkiyatı

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı yaptırımlarına rağmen Rus petrolünün Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gizli sevkiyatını belgeledi.

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Ukrayna-Rusya savaşının ardınan Batı, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı.

Yaptırımların yanında petrol ambargosu devreye girerken Rusya'nın da karşı hamleleri ile küresel bir enerji krizi meydana geldi.

Fakat bu süreçte Rus petrolünün Yunanistan üzerinden Avrupaya taşınmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Japon yayın organı Yunanistan üzerinden sevkiyatı görüntüledi

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki saldırılara karşı Rusya'ya yaptırım açıkladığı son dönemde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını görüntüledi.

Kuruluşun ay başındaki haberinde, kriz başladığından beri 41 tankerin, Rusya çıkışlı tankerlerle Yunanistan açıklarında gemiden gemiye petrol naklettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Haberde Batı ülkelerinin Rus finans kaynaklarını izole etmek için yaptırım uyguladığı ancak Rus petrolünün sevkiyatının sürmesi halinde yaptırımların etkisinin sınırlı kalacağına dikkat çekilmişti.

Yunanistan'ın güneyindeki Lakonya Körfezi'nde petrol transferi görüntülenmiş, söz konusu transfer Yunanistan bayraklı Sea Falcon ile Hindistan bayraklı Jak Log arasında gerçekleşmişti.

Son olarak Nikkei Asia, söz konusu haberle alakalı paylaştığı görüntüde, transferin görsel detaylarına yer verdi. Olay yeri görüntüsünde Nikkei muhabiri Nagao Riho konuştu.

Görüntüde sivil bir teknede, gemiden gemiye petrol transferinin gerçekleştiği Yunan kara sularına ilerlediğini kaydeden Nagao, elindeki elektronik tablet haritada Lakonya Körfezi'ni işaretledi.

İki tankeri kameraya aldılar

Körfezin Yunan kara sularının dışında kaldığını belirten Nagao, çok sayıda teknenin aynı amaçla bölgede toplandığını belirtti. Nagao, Yitio bölgesinden körfezin içlerine açıldıklarını kaydetti.

Nakliyatı gerçekleştiren ve tanker oldukları tahmin edilen iki gemiyi kameraya aldığı görülen Nagao, "Lakonya Körfezi'nde, denizde gemiden gemiye petrol transferi gerçekleştiriyorlar." dedi.

Söz konusu tankerlerin Yunan kara suları dışında olduğu vurgulandı. Yakın çekimde tankerlerin, Hindistan bayraklı "Jag Lok" ile Yunan bayraklı "Sea Falcon" olduğu saptandı.

Gemiden gemiye petrol transferi

Gemiden gemiye petrol transferine şahitlik ettiğini kaydeden Nagao, olay yerinin güvenli olmadığını öngördüklerinden, çıkış limanına geri dönmeye karar verdiklerini bildirdi.

Döndükleri limanda yeniden konuşan Nagao, iki tankeri anımsatarak, "Anlaşılan Lakonya Körfezi'nde gemiden gemiye çok sayıda petrol transferi oluyor" diyerek, yerel halkın çevresel endişeler taşıdığını da aktardı.

"Petrol nereye" sorusuna yanıt arayan Nikkei, Rus limanlarından ayrılan tankerlerin yönünü ve hangi gemilerle temasa geçtiğini araştırırken Refinitiv datalarını incelediklerini aktarmıştı.