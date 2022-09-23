Filenin Sultanları 5. kez Dünya Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.

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Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alacak "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayacak maçta Tayland ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk dünya şampiyonasına 2006'da katılan A Milli Voleybol Takımı, bu organizasyonu onuncu sırada tamamladı.

2006'dan sonra yapılan tüm dünya şampiyonası organizasyonlarında mücadele eden milliler, 2010'da altıncı, 2014'te dokuzuncu, 2018'de ise onuncu sırada yer aldı.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve 24 ülkenin katılacağı şampiyonada milliler, bu yıl kürsüde ilk kez yer almanın mücadelesini verecek.

Milli voleybolcuların B Grubu'ndaki diğer rakipleri Polonya, Hırvatistan, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti.

Milli takımın başarıları

AA'nın aktardığına göre; Türk sporunun yükselen yıldızı kadın voleybolunda milli takım, önemli başarılara imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalya elde ederken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci olma başarısı gösterdi.

Dünya Grand Prix'sinde bronz madalya kazanan milliler, Uluslar Ligi'nde bir gümüş, bir de bronz madalya elde etti.

Akdeniz Oyunları'nda da başarılı performansını sürdüren milliler, bir altın, 7 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

Avrupa Ligi'nde de mücadele eden A Milli Voleybol Takımı, bir altın, 3 gümüş, bir de bronz madalya elde etti.

Bir önceki Dünya Şampiyonası'na göre kadroda 4 yeni isim

Milli takımın Dünya Şampiyonası kadrosunda Eda Erdem Dündar, Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt yer alacak.

Ay-yıldızlıların son katıldığı 2018 Dünya Şampiyonası'na göre kadrosunda 4 yeni isme şans verilirken, Ayçin Akyol, Saliha Şahin, Elif Şahin ve İlkin Aydın, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda forma giyecek.

Birinci turda ilk 4 sırayı alanlar, ikinci tur gruplarına yükselecek

Organizasyonun birinci tur grup aşamasında takımlar, 6'şarlı 4 gruba ayrıldı. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Birinci turda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.

İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final maçları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.