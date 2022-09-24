Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında mısın?

Cumhurbaşkanı adayları arasında Tayyip Erdoğan'ın karşısında şansı en yüksek aday olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP liderinin yaptığı çağrıya "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım'' diye cevap vermişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık youtube kanalında bu konuyu ele aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir'deki kampında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslenerek, “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?” diye sormuştu.

Ortak cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyunda adı geçen isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu’na yaptığı paylaşımla destek vermişti.

Hadi Özışık daha bir hafta önce yaşananları hatırlatarak Mansur Yavaş'ın yaptığı; "Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adapazarı’nda olduğunu zannedenler var" açıklamasını gündeme getirdi. Bilindiği gibi bu açıklama da CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı. Hadi Özışık Kılıçdaroğlu’nun yanımda mısınız sorusunu bu yaşananlar üzerinden yorumladı.

''CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bomba bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “#yanımdamısınız” sorusuyla hem Ekrem İmamoğlu’nu hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı tamamen ekarte etti.

Kimler gerçekten Kılıçdaroğlu'nun yanında?

Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu ilan etti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından sonra gözler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çevrildi. Akşener bu konuda henüz bir açıklama yapmazken, danışmanları sosyal medyadan Kılıçdaroğlu’na mesaj verdi: Son sözü Meral Akşener söyleyecek…''

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