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Komşu dehşeti! Apartman kan gölüne döndü acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Komşu dehşeti! Apartman kan gölüne döndü acı haber geldi

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

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Bir binada birinci dairede ikamet eden E.O. (45), ikinci dairede oturan M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç kişi de aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba ile oğlu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan E.O'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirdi.

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