Laver Cup'ta gözyaşları! Roger Federer tenis kariyerini noktaladı

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen İsviçreli raket Roger Federer, Laver Cup turnuvasında 24 yıllık serüvenini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çift olarak çıktığı maçla noktaladı.

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İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde Nadal ile aynı takımdaydı.

41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.

20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen "ekselansları" lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştu. Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını söylemişti.

"Vücudumun bana mesajı netti"

Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.

310 hafta zirvede kalarak rekor kırdı

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.