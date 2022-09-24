Hadise'den ayrılınca hemen yola çıktı! Mehmet Dinçerler ayrılık acısını Rodos'ta çıkarttı

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hadise'nin boşanma kararı aldığı ve ardından sosyal medyada ifşaları çıkan Mehmet Dinçerler Rodos'a ditti. İş insanının valizli hali dikkat çekti.

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2021 yılında pop müziğinin ünlü ismi Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım'la ayrılmasından kısa bir süre sonra aynı yıl temmuz ayında Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Bir yıldan kısa bir süre aşk yaşayan ikili mutlu birlikteliklerini aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına taşımıştı.

Anlaşarak sonlandıramadılar

Birlikte yayınladıkları fotoğraflarla herkesi kendilerine hayran bırakan çiftten kötü haber gelmiş ve ünlü çiftin ayrılacakları iddia edilmişti. Bir süre sonra 4 aylık evli olan çift iddiaları doğrularcasına alyanslarını çıkartınca ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı üzerinden "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." notuyla boşanma davası açtığını duyurmuştu.

Kerimcan Durmaz'la ifşaları bomba gibi düşmüştü

Ayrılık kararları hakkında ortaya birçok farklı iddia atılan çiftin asıl ayrılık nedeni Hadise'nin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatına engel olduğu ve bu engellemelerin zamanla psikolojik baskı halini aldığı ve bu davranışların Hadise'nin sanat hayatını etkilediği olarak açıklanmıştı. Kısa süre sonra ise DJ Kerimcan Durmaz ile öpüşme ifşaları çıkan Mehmet Dinçerler'in boşanmak için eşi Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 3,5 milyon liralık yüzüğü ve düğünde takılan takıları istemesi de uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Ayrılığın acısını Rodos'ta çıkardı

Sosyal medya hesabından eski tweetleri ve öpüşme ifşaları çıkan Mehmet Dinçerler bütün bu olanların ardından kendini yurt dışına attı. Uzun süredir görüntülenmeyen iş insanı Rodos’ta kameralara yansıdı. Üç erkek arkadaşıyla adaya giden Dinçerler’i, adada tatil yapan Türk vatandaşlar tanıdı. Valizleriyle bekleyen Dinçerler tanınmamak için üstün bir çaba sarf ederek şapka ve maskeyle kendisi kamufle etmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Mehmet Dinçerler'in o anları...