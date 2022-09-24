Hadise'nin bu hamlesi ortalığı iyice karıştıracak! Kimse o kişiyle beraber olacağını aklından bile geçirmemişti

Şarkıcı Hadise, şu sıralar Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında... Son zamanlarda magazin gündeminde her gün her hareketiyle daha çok yer alan Hadise hakkında çıkan iddialar şok etti. Ünlü şarkıcının bir dönem yasak aşk yaşadığı söylenen Reza Zarrab'la görüştüğü söylendi. Bu konuyla ilgili İbrahiim Tatlıses'ten ilk açıklama geldi.

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Son zamanlarda şarkıcı Hadise ve 4 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler arasında yaşanan can sıkıcı olaylar ile gündemden haftalardır düşmeyen isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Son olarak Hadise hakkında çıkan bir iddia herkesin ağzını açık bıraktı. Ünlü şarkıcının bir dönem yasak aşk yaşadığı söylenen Reza Zarrab'la görüştüğü söylendi. Hatta Zarrab'ın yeni adıyla Hadise'yi takip ettiği öne sürüldü. İddiaların gündeme getirildiği canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses ise haberleri yalanladı. işte ayrıntılar...

''Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı''

Söylemezsem Olmaz programında Mehmet Dinçerler ile boşanmaya hazırlanan Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişki yaşadığı iddia edildi. Program yorumcusu Arto " Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Hadise ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendi" dedi.

İbrahim Tatlıses aradı

İbrahim Tatlıses ise programın yayınlandığı esnada Seren Serengil'i arayarak haberlerin doğru olmadığını ve tamamen yalan olduğunu söyledi. Tatlıses'le konuştuktan sonra konuyla ilgili herkese açıklama yapan Seren Serengil, "İbrahim Tatlıses, Reza'yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını filan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza'nı ne Hadise'yle, ne Ebru'yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi" ifadelerinde bulundu.

Yüzüğü fırlatmıştı

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 4 ay önce nikah masasına oturmuş ve hayatlarını birleştirmişti. İlişkilerinin ilk ortaya çıktığı andan beri bütün gözler hep onların üzerindeydi. Son zamanlarda evliliklerinde çıkan krizle gündeme bomba gibi düştüler. Anlaşalı boşanma gerçekleşemediği için Hadise çekişmeli boşanma davası açtı ve daha sonrasında olanlar şok etmişti. İddialara göre iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise'ye aldığı 3 milyon dolarlık yüzüğü geri istemişti. Yüzükle de kalmayıp, düğünde takılan takıların hepsini istemişti. Bu söylenenlerden sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından eski gönderileri araştırılmış ve ortaya birçok olumsuz paylaşımı çıkmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen ve alay konusu olan Mehmet Dinçerler'e Hadise'den de bu olanlara karşı bomba gibi bir yanıt gelmişti. Eşi Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan ünlü şarkısı Hadise, İstanbul'da sahne almıştı. Konseri esnasında şarkı söylerken yüzüğünü atması tüm dikkatleri üzerine çekmişti ve günlerce konuşulmuştu.