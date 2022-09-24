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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

2 Ekim Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

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Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan isimlerin katılmadığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanın, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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