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İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor! Üniversite 'gerçek mi?' diye araştırıyor

İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor! Üniversite 'gerçek mi?' diye araştırıyor

BURSA'da aynı yaştaki iki esnaf yan yana geldiğinde kimse ikisinin de aynı yaşta olduğuna inanmıyor. Her gün evinden işine, işinden evine koyarak gidip gelen ve araba kullanmayan 63 yaşındaki sporcu esnaf Enver Koç'un bu davranışı Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma konusu oldu.

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İşinden her gün 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak giden esnaf yaşıtlarından 15-20 yaş genç gösteriyor. Akranlarıyla yan yana geldiğinde kimse ikisinin de aynı yaşta olduğuna inanmıyor. Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç, (63) 40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı.

Yaşıtlarından 20 yaş genç gözüküyor

Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanı sıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı. Bu sayede sağlığına kavuşan Koç, yaşıtlarından da 15-20 genç göstermeye başladı. Şu an 63 yaşında olan esnaf; yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde herkes onun yaşına inanmıyor.

Üniversiteye araştırma konusu oldu

Enver Koç'un bu davranışı ve genç görünümü Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma konusu oldu. Yapılan testlerde organlarının da yaşına göre genç olduğu tespit edildi.

Bizi baba oğul sanıyorlar

Genç görünmeyi spor yapmaya borçlu olduğunu ifade eden Enver Koç, "40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca spor yapmaya başladım. Her gün iş yerimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gitmeye başladım. Yaptığım sporlar sayesinde sağlığıma kavuşup genç bir görünüme kavuştum. Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar. Spor yaparak genç ve sağlıklı kalmak mümkün" dedi.

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