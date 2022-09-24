BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  GÜNCEL

İş dünyası bu büyük soygunu konuşuyor! 'Duyulursa rezil oluruz' diye sustular

İş dünyası bu büyük soygunu konuşuyor! 'Duyulursa rezil oluruz' diye sustular

Tüm dünyada fenomen haline gelen La Casa de Papel dizisi İstanbul'da gerçek oldu! İstanbul Esenyurt'ta Alkop Sanayi Sitesi yöneticileri böcek ilaçlaması için bir firmayla anlaştı. Ancak firmadan gelen araç, biber gazı ile bayıltıcı madde püskürtüp sitenin güvenlik görevlilerini bayılttı ve tüm işyerlerini soydu.

Abone ol

İstanbul'un göbeğinde, filmlere taş çıkartacak bir soygun yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Eylül ayı başında Esenyurt'taki Alkop Sanayi Sitesi yönetimi, tüm işyerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı. Ancak o şirket çok şeytani bir planı devreye soktu ve büyük bir soygunu anlatan La Casa de Papel dizisini hayata geçirdi.

Böcek ilacı ile bayıltıcı sıktılar

Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi.  Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı.

'Türkiye'ye rezil oluruz' korkusu

Durumu öğrenen site yönetimi kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın işadamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı. Ancak bu garip olay dışarıya sızdı ve iş dünyası şimdi bu müthiş soygunu konuşuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te tartıştığı eşini öldürmüştü! Yeni gelişme
Gaziantep'te tartıştığı eşini öldürmüştü! Yeni gelişme
Hadise'nin bu hamlesi ortalığı iyice karıştıracak! Kimse o kişiyle beraber olacağını aklından bile geçirmemişti
Hadise'nin bu hamlesi ortalığı iyice karıştıracak! Kimse o kişiyle beraber olacağını aklından bile geçirmemişti
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
'Kaş'a yüzeyim mi' demişti! Hulusi Akar'dan Yunan bakana: Bu kafayla giderlerse...
'Kaş'a yüzeyim mi' demişti! Hulusi Akar'dan Yunan bakana: Bu kafayla giderlerse...
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: "Ben sülaleme vasiyet ettim..."
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti: "Ben sülaleme vasiyet ettim..."
Laver Cup'ta gözyaşları! Roger Federer tenis kariyerini noktaladı
Laver Cup'ta gözyaşları! Roger Federer tenis kariyerini noktaladı
Başına yorgun mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki Musa'dan acı haber
Başına yorgun mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki Musa'dan acı haber
İzmir'de dehşet! Bir kadın dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklandı
İzmir'de dehşet! Bir kadın dini nikahla yaşadığı kişi tarafından bıçaklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım
Komşu dehşeti! Apartman kan gölüne döndü acı haber geldi
Komşu dehşeti! Apartman kan gölüne döndü acı haber geldi